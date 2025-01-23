Назвали "сопляком": в РФ пенсионерка сделала пластику, чтобы стать похожей на певца Шамана (видео)
В новом образе женщина уже успела сходить в магазин за водкой и наслушаться оскорблений.
В России 60-летняя россиянка сделала пластическую операцию, чтобы стать похожей на своего кумира — путиниста, певца Шамана. Об этом сообщает "Газета. ру" со ссылкой на рассказ пластического хирурга Елены Мироновой.
"Я сделала подтяжку лица и теперь похожа на своего любимого певца Шаман. Я вообще патриот Российской Федерации. Моя любимая песня — "Я русский", — сказала 60-летняя фанатка Шамана в опубликованном видео.
В ролике россиянка также исполнила в новом образе хит Шамана "Я русский" в футболке с надписью "Russia".
Она призналась, что стала выглядеть моложе после операции. В одном из магазинов, куда она отправилась, оправившись после пластики, чтобы купить там "самую дешевую водку" ее назвали "сопляком".
Напомним, что ранее в РФ саратовский депутат запалился после речи Трампа о переименовании Мексиканского залива предложил переименовать Черное море в Русское для "внутрироссийского пользования".
Также сообщалось, что в РФ артист балета, который "набил" на своем теле несколько татуировок с Путиным заявил, что его душа "не на месте" и объявил, что уезжает из России. Путинист родом из Херсона и поддерживал политику российских властей относительно войны против Украины и устраивал сборы денег "бойцам СВО".