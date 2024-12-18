"Душа не дома": артист балета, набивший на теле 3 тату Путина, бежит из России

Путинист родом из Херсона. Он поддерживал политику российских властей, устраивал сборы денег "бойцам СВО", а также был доверенным лицом Владимира Путина на выборах.

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Артист балета Сергей Полунин, который набил на своем теле по меньшей мере 3 татуировки с российским президентом Владимиром Путиным, уже не хочет жить в России. Он собрался уехать за границу. Об этом путинист сообщил в своем инстаграме.

"Душа не дома. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России закончилось вроде бы сейчас я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня домом на много лет огромную помощь мне оказали. Все, что мне нужно и даже больше мне дали", — написал он.

Полунин добавил, что не знает, куда он именно поедет со своей семьей, но точно туда, где "душа была бы спокойна и на своем месте".

Как пишет российское издание "Медуза", Сергей Полунин родился в Херсоне и получил образование в Киевском хореографическом училище. Он в свое время был премьером Королевского балета в Лондоне, откуда его выгнали якобы за употребление наркотиков.

С 2019 по 2024 год Полунин был исполняющим обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. В 2018 году Полунин получил гражданство России.

Путинист поддерживал политику российских властей — в его инстаграме проходили сборы денег бойцам так называемой "СВО", а в январе артист стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах. Полунин также имеет татуировку с изображением президента России.

Напомним, что ранее Австралия ввела санкции против российских звезд Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Николая Расторгуева, Олега Газманова и Тины Канделаки, которые поддерживают Путина.

Ранее София Ротару объявила "путинистку" Аллегрову своим личным врагом. Последней каплей, как утверждают журналисты, для Ротару стал визит Аллегровой к раненым оккупантам, которые проходят лечение после вторжения в Украину.