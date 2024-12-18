"Душа не вдома": артист балету, який набив на тілі 3 тату Путіна, втікає з Росії

Путініст родом із Херсона. Він підтримував політику російської влади, влаштовував збори грошей "бійцям СВО", а також був довіреною особою Володимира Путіна на виборах.

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Артист балету Сергій Полунін, який набив на своєму тілі щонайменше 3 татуювання з російським президентом Володимиром Путіним, вже не хоче жити у Росії. Він зібрався виїхати за кордон. Про це путініст повідомив у своєму інстаграмі.

"Душа не дома. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Приходить час і душа почувається не там, де має бути. Давно мій час у Росії закінчився начебто зараз я свою місію тут виконав. Росія стала для мене домом на багато років величезну допомогу мені надали. Все, що мені потрібно і навіть більше мені дали", — написав він.

Полунін додав, що не знає, куди він саме поїде зі своєю родиною, але точно туди, де "душа була б спокійна і на своєму місці".

Як пише російське видання "Медуза", Сергій Полунін народився у Херсоні та здобув освіту у Київському хореографічному училищі. Він свого часу був прем'єром Королівського балету в Лондоні, звідки його вигнали нібито за вживання наркотиків.

З 2019 по 2024 рік Полунін був виконувачем обов'язків ректора Академії хореографії Севастополя. У 2018 році Полунін отримав громадянство Росії.

Путініст підтримував політику російської влади — в його інстаграмі проходили збори грошей бійцям так званої "СВО", а в січні артист став довіреною особою Володимира Путіна на виборах. Полунін також має татуювання із зображенням президента Росії.

Нагадаємо, що раніше Австралія ввела санкції проти російських зірок Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова, Миколи Расторгуєва, Олега Газманова і Тіни Канделакі, які підтримують Путіна.

Раніше Софія Ротару оголосила "путіністку" Аллегрову своїм особистим ворогом. Останньою краплею, як стверджують журналісти, для Ротару став візит Аллегрової до поранених окупантів, які проходять лікування після вторгнення в Україну.