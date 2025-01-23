Назвали "сопляком": в РФ пенсіонерка зробила пластику, щоб стати схожою на співака Шамана (відео)

У новому образі жінка вже встигла сходити в магазин за водкою і наслухатися образ.

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В Росії 60-річна росіянка зробила пластичну операцію, щоб стати схожою на свого кумира — путініста, співака Шамана. Про це повідомляє "Газета. ру" з посиланням на розповідь пластичного хірурга Олени Миронової.

"Я зробила підтяжку обличчя і тепер схожа на свого улюбленого співака Шаман. Я взагалі патріот Російської Федерації. Моя улюблена пісня — "Я русский", — сказала 60-річна фанатка Шамана в опублікованому відео.

У ролику росіянка також виконала у новому образі хіт Шамана "Я русский" у футболці з написом "Russia".

Вона зізналася, що стала виглядати молодшою ​​після операції. В одному з магазинів, куди вона вирушила, оговтавшись після пластики, щоб купити там "найдешевшу горілку" її назвали "сопляком".

Нагадаємо, що раніше в РФ саратовський депутат запалився після промови Трампа про перейменування Мексиканської затоки запропонував перейменувати Чорне море в Руське для "внутрішньоросійського користування".

Також повідомлялося, що в РФ артист балету, який "набив" на своєму тілі кілька татуювань з Путіним заявив, що його душа "не на місці" і оголосив, що їде з Росії. Путініст родом із Херсона і підтримував політику російської влади щодо війни проти України та влаштовував збори грошей "бійцям СВО".