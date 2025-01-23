"Не подходит нашей улице": женщина поссорилась с соседкой из-за своего старенького авто (видео)

Пользователи в сети единодушно были на стороне героини истории. Они советуют владелице подержанного авто хорошенько "проучить" старую надоедливую соседку, которая допекает своими "советами".

Related video

Популярная тиктокерка Николь рассказала, что ее соседка пришла с требованием не парковать машину на своей стоянке, ведь вид авто "не подходит улице", где обычно стоят дорогие и люксовые модели. Об этом инциденте блогерша рассказала на своей странице в TikTok.

История с машиной произошла еще в конце октября 2024 года и стала вирусной — ролик Николь набрал 5.8 млн просмотров и десятки тысяч лайков.

Николь рассказывает, что ее пожилая соседка Дебора попросила женщину "не ставить свое авто" на парковке, ведь вид подержанной машины создает "неприятную картинку". Блогерша объяснила, что хоть машина подержанная и куплена за небольшую сумму средств, но абсолютно обычная и рабочая. Кроме того, Николь объяснила, что у нее двое малолетних детей, она платит за парковку и не может машину ставить "на другой улице".

"Просто не знаю, как мне отойти от этого разговора. Вот что мне посоветуете делать? Потому что теперь очень хочется взять и запарковаться на месте этой дуры", — откровенно признается женщина.

Впоследствии блогер выложила новое видео со своей машиной марки Kia Sorrento. Николь показывает, что эта машина является абсолютно обычным транспортным средством, и не выглядит как "ведро с гайками". Однако соседка не только не прекратила надоедать тиктокерше, но и начала обвинять женщину во многих "проблемах".

"Это лишь вершина айсберга — она теперь ходит и упрекает, что мы недостаточно поливаем наши растения. Также ей вроде теперь не нравится, что в нашем саду выращена искусственная трава для детей, потому что ей хочется видеть только натуральную", — рассказывает женщина.

Также пожилая соседка досаждает Николь за то, что дети играют на улице, а не в саду возле дома женщины. Госпожа Дебора также постоянно ходит и упрекает соседку, что та не ставит велосипеды и скутер в помещение, потому что они "мешают красивому виду улицы".

Пользователи в соцсети отреагировали на такие выпады соседки. Один мужчина пошутил, что готов сдать свою старую тачку, переписать ее на Николь и "поставить возле дома соседки". Второй корреспондент советует блогерше довести до кипения надоедливую соседку, а еще один юзер советует отправить "сумасбродку к чертям собачьим".

"Она пришла ссориться из-за якобы СТАРОЙ МАШИНЫ?! Я ожидал, что у вас будет старое ржавое корыто, а у вас — нормальная машина. Меня беспокоит, что теперь любой может вот такое устраивать", — признается один из пользователей

Еще одни советуют Николь "поставить на место" соседку и не переживать, и делать все то, что "не нарушает общественного порядка".

"Что-то я не думаю, что у этой старой дуры есть крутая машина. Так что передайте ей — пусть не сует свой нос, куда ее не просят. Советую сказать все, что думаете о ней, а также вызвать полицию, если вдруг эта дура придет выяснять отношения", — прямо написал один из комментаторов под постом блогерши.

Ранее стало известно, как мужчина "эпично отомстил" соседу за парковку из 6 машин перед его домом. Мужчину в соцсетях похвалили за изобретательную месть своему проблемному соседу. Также пользователи посоветовали другие, не менее радикальные способы насолить владельцу большого автопарка.

Также рассказывалось, что женщина проучила соседа-бизнесмена, клиенты которого парковаться возле ее стоянки. Пользователи в сети были неумолимы: владельца следует проучить за такие выходки и наглые слова в адрес женщины. Они посоветовали несколько идей, как хорошо наказать негодяя за такой "бизнес".