Женщина решила проучить соседа-бизнесмена, который позволил клиентам парковаться возле ее стоянки

Пользователи в сети были неумолимы: владельца следует проучить за такие выходки и наглые слова в адрес женщины. Они посоветовали несколько идей, как хорошо наказать негодяя за такой "бизнес".

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Одна женщина рассказала, что ее сосед так достав своими действиями, что она решила отомстить ему — теперь она хочет разрушить его бизнес, если его клиенты не перестанут парковаться на ее парковке. Об этой истории сообщает британский таблоид The Sun.

Героиня истории говорит, что часто не может выйти из дома или попасть из дома после работы из-за машин, которые блокируют дорогу. Однако больше всего ее волнует то, что она будет делать, если ее больной матери понадобится скорая помощь, а она не сможет добраться до их дома.

Женщина рассказывает, что с тех пор, как ее сосед открыл свою компанию по ремонту автомобилей, их улица превратилась в "беспорядок с припаркованными автомобилями". Она добавляет, что клиенты паркуются вдоль полосы, что "блокирует" и "закрывает" въезд в ее квартиру.

Несмотря на мирные отношения с соседом, такие ситуации случаются не менее одного-двух раз в неделю. Однако недавно какой-то из клиентов оставил грузовик на ее подъезде аж на целую неделю.

"Сосед сказал мне, что я не владею своим подъездом, а его клиенты могут парковаться там, если хотят. Он сказал, что это якобы собственность города. И теперь что получается? У города есть доступ к реке, канализации и всему. А мы же платим за это налоги и поддерживаем порядок даже здесь", — возмущается женщина.

Когда она довела свои аргументы до соседа, тот дерзко заявил, что продолжит это делать, а его клиенты "важнее моих претензий". Женщина пообещала ему, что разрушит его бизнес, но тот посмеялся и заявил что-то вроде "попробуй, если получится".

Женщина отчаянно просит совета, как ей поступить. Пользователи в сети подкинули несколько идей, как следует расквитаться с таким соседом.

Один советует не ставить забор, ведь сосед точно подаст в суд на женщину. Поэтому советует найти компанию, которая эвакуирует авто, стоящие в неустановленном месте.

"Как только они там окажутся, вызываете — и все! Пусть ищут машину и еще потом объяснят, какого черта она здесь делает", — написал один мужчина.

Другой пользователь советует поставить табличку "Частная собственность", а также подумать об электронных воротах. Третий пользователь, бывший работник службы эвакуации, советует женщине сделать следующее: установить табличку "Стоянка запрещена, нарушителей эвакуируют", а затем начать вызывать эвакуаторов.

"Поверьте, после 10-20 эвакуированных машин клиенты явно не захотят иметь дело с таким "ремонтом", потому что это будет влетать им в солидную сумму", — откровенно написал мужчина.

Напомним, Фокус рассказывал, как одна женщина проучила наглеца за его наглую парковку. Пользователи одобрительно откликнулись на идею женщины и похвалили ее за такую решительность. Мужчина говорит, что для него такие действия выглядят как мелкая месть, однако был очень рад действиям любимой.

Также мы писали, как неправильная парковка привела к драке в Аргентине. Во время театрального представления в детском саду мужчина подошел к одному из зрителей и начал его бить. Впоследствии выяснилось, что тот припарковал авто возле его дома.