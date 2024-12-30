Жінка вирішила провчити сусіда-бізнесмена, який дозволив клієнтам паркуватися біля її стоянки

Користувачі в мережі були невблаганні: власника слід провчити за такі витівки та нахабні слова на адресу жінки. Вони порадили кілька ідей, як добряче покарати негідника за такий "бізнес".

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Одна жінка розповіла, що її сусід так допік своїми діями, що вона вирішила помститися йому — тепер вона хоче зруйнувати бізнес свого сусіда, якщо його клієнти не перестануть паркуватися на її під’їзді. Про цю історію повідомляє британський таблоїд The Sun.

Героїня історії каже, що часто не може вийти з дому або потрапити з дому після роботи через машини, які блокують дорогу. Однак найбільше її хвилює те, що вона робитиме, якщо її хворій матері знадобиться швидка допомога, а вона не зможе дістатися до їхнього дому.

Жінка розповідає, що з того часу, як її сусід відкрив свою компанію з ремонту автомобілів, їхня вулиця перетворилася на "безлад з припаркованими автомобілями". Вона додає, що клієнти паркуються вздовж смуги, що "блокує" та "закриває" в’їзд до її помешкання.

Попри мирні відносини з сусідом, такі ситуації трапляються не менше одного-двох разів на тиждень. Однак нещодавно якийсь з клієнтів залишив вантажівку на її під'їзді аж на цілий тиждень.

"Сусід сказав мені, що я не володію своїм під'їздом, а його клієнти можуть паркуватися там, якщо хочуть. Він сказав, що це нібито власність міста. І тепер що виходить? У міста є доступ до річки, каналізації та всього. А ми ж платимо за це податки та підтримуємо порядок навіть тут", — обурюється жінка.

Коли вона довела свої аргументи до сусіда, то зухвало заявив, що продовжить це робити, А його клієнти "важливіше за мої претензії". Жінка пообіцяла йому, що зруйнує його бізнес, але той посміявся і заявив щось на кшталт "спробуй, якщо вийде".

Жінка відчайдушно просить поради, як їй вчинити. Користувачі в мережі підкинули кілька ідей, як слід розквитатися з таким сусідом.

Один радить не ставити паркан, адже сусід точно подасть в суд на жінку. Тому радить знайти компанію, яка евакуює авто, що стоять в невстановленому місці.

"Як тільки вони там опиняться, викликаєте — і все! Хай шукають машину і ще потім пояснять, якого дідька вона тут робить", — написав один дописувач.

Інший користувач радить поставити табличку "Приватна власність", а також подумати про електронні ворота. Третій дописувач, колишній працівник служби евакуації, радить жінці зробити наступне: встановити табличку "Стоянку заборонено, порушників евакуюють", а потім почати викликати евакувальників.

"Повірте, після 10-20 евакуйованих машин клієнти явно не захочуть мати з таким "ремонтом", бо це влітатиме їм у солідну суму", — відверто написав чоловік.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як одна жінка провчила нахабу за його нахабне паркування. Користувачі схвально відгукнулися на ідею жінки та похвалили її за таку рішучість. Чоловік каже, що для нього такі дії виглядають як дрібна помста, однак був дуже втішений діями коханої.

Також ми писали, як неправильне паркування привело до бійки в Аргентині. Під час театральної вистави в дитячому садочку чоловік підійшов до одного з глядачів та почав його бити. Згодом з'ясувалося, що той припаркував авто біля його будинку.