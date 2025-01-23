"Не пасує нашій вулиці": жінка посварилася з сусідкою через своє стареньке авто (відео)

Користувачі в мережі одностайно були на боці героїні історії. Вони радять власниці вживаного авто гарненько "провчити" стару надокучливу сусідку, яка допікає своїми "порадами".

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Популярна тіктокерка Ніколь розповіла, що її сусідка прийшла з вимогою не паркувати машину на своїй стоянці, адже вид авто "не пасує вулиці", де зазвичай стоять дорогі та люксові моделі. Про цей інцидент блогерка розповіла на своїй сторінці в TikTok.

Історія з машиною сталася ще наприкінці жовтня 2024 року та стала вірусною — ролик Ніколь набрав 5.8 млн переглядів та десятки тисячі лайків.

Ніколь розповідає, що її літня сусідка Дебора попрохала жінку "не ставити своє авто" на парковці, адже вигляд вживаної машини створює "неприємну картинку". Блогерка пояснила, що хоч машина вживана і куплена за невелику суму коштів, але абсолютно звичайна і робоча. Крім того, Ніколь пояснила, що в неї двоє малолітніх дітей, вона платить за паркування і не може машину ставити "на іншій вулиці".

"Просто не знаю, як мені відійти від цієї розмови. От що мені порадите робити? Бо тепер дуже хочеться взяти та запаркуватися на місці цієї дурепи", — відверто зізнається жінка.

Згодом блогерка виклала нове відео зі своєю машиною марки Kia Sorrento. Ніколь показує, що ця машина є абсолютно звичайним транспортним засобом, і не виглядає як "відро з гайками". Однак сусідка не тільки не припинила надокучати тіктокерці, а й почала звинувачувати жінку в багатьох "проблемах".

"Це лише вершина айсберга — вона тепер ходить і докоряє, що ми недостатньо поливаємо наші рослини. Також їй бачте тепер не подобається, що в нашому саду вирощена штучна трава для дітей; бо їй хочеться бачити лише натуральну", — розповідає жінка.

Також літня сусідка докучає Ніколь за те, що діти граються на вулиці, а не в саду біля будинку жінки. Пані Дебора також постійно ходить і докоряє сусідку, що та не ставить велосипеди та скутер у приміщення, бо вони "заважають красивому вигляду вулиці".

Користувачі в соцмережі відреагували на такі випади сусідки. Один чоловік пожартував, що готовий здати свою стару тачку, переписати її на Ніколь і "поставити біля будинку сусідки". Другий дописувач радить блогерці довести до кипіння надокучливу сусідку, а ще один юзер радить відправити "навіжену під три чорти".

"Вона прийшла сваритися через начебто СТАРУ МАШИНУ?! Я очікував, що у вас буде старе іржаве корито, а у вас — нормальна машина. Мене непокоїть, що тепер будь-хто може от таке влаштовувати", — зізнається один з користувачів

Ще одні радять Ніколь "поставити на місце" сусідку та не перейматися, і робити все те, що "не порушує громадського порядку".

"Щось я не думаю, що в цієї старої дурепи є крута машина. Тож передайте їй — нехай не пхає свого носа, куди її не просять. Раджу сказати все, що думаєте про неї, а також викликати поліцію, якщо раптом ця дурнувата прийде виясняти стосунки", — прямо написав один з коментаторів під постом блогерки.

Раніше стало відомо, як чоловік "епічно помстився" сусідові за парковку з 6 машин перед його будинком. Чоловіка в соцмережах похвалили за винахідливу помсту своєму проблемному сусідові. Також користувачі порадили інші, не менш радикальні способи насолити власнику великого автопарку.

Також розповідалося, що жінка провчила сусіда-бізнесмена, клієнти якого паркуватися біля її стоянки. Користувачі в мережі були невблаганні: власника слід провчити за такі витівки та нахабні слова на адресу жінки. Вони порадили кілька ідей, як добряче покарати негідника за такий "бізнес".