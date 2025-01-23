Мужчине оставили "странную" записку на окне авто: в сети говорят о "недобром знаке"

Пользователи в сети иронично отреагировали на пост мужчины о "странной" записке. Ему советуют не обращать внимания или провести расследование, кто именно хочет пригласить в аналог "игры" как в известном сериале.

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Один мужчина рассказал, как возвращался к своей машине и обнаружил небольшой кусок бумаги на лобовом стекле. Когда он тщательно присмотрелся, то увидел там логотип из известного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", сообщает британское издание Mirror.

Мужчина пишет на одном из форумов в Reddit, что увидел странный кусок бумаги на лобовом стекле, на которой был изображен круг, треугольник и квадрат. На другой стороне бумаги была информация о том, когда произойдет событие.

Передняя сторона записки (фото: Reddit) Фото: Reddit

Обратная сторона записки (фото: Reddit)

На обратной стороне шла речь, что мужчину приглашают принять участие в "играх в кальмара", где победители игры получат призы, в частности "новую бутылку воды, шоколадные конфеты и т.д.". Сам мужчина подумал, что записка выглядела так, будто ее написали дети.

"Увидел вот это сегодня. Не думаю, что я пойду", — откровенно признался мужчина.

В комментариях пользователи разделились в своих мыслях — одни советовали не обращать внимания на эту "глупую шутку". Вторые посоветовали мужчине выяснить, какой именно "остряк" решил так неудачно пошутить.

"Если это сделал ребенок, это действительно очень мило, и я надеюсь, что кому-то пойдет", — признается один из авторов.

Другой пользователь с сарказмом говорит, что эта записка является "недобрым знаком" и тоже советует узнать, кто ее мог сделать для розыгрыша. Третья группа комментаторов убеждена, что такая "игра" с такими призами просто будет "неинтересной".

"Вот интересно — какие такие игры можно сделать в Великобритании как в сериале? Бульдог, погоня за поцелуями, гелевые шарики, конфеты или выстоять в очереди на автобус?" — иронично написал юзер.

Ранее сообщалось, как мужчина нашел в доме записку после переезда в новый дом. Неожиданностью для Бруно и его семьи были очень искренние и теплые приветствия от местных жителей, которые пришли, чтобы познакомиться с ними.

Впоследствии стало известно, что девушка бросила в море бутылку с запиской, а затем получила ответ. Фредди из Швеции увидел послание на побережье в 90 милях к северу от Гетеборга. Сначала он пытался разобрать, что там написано, но бумага была повреждена водой.