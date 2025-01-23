Чоловіку залишили "дивну" записку на вікні авто: в мережі кажуть про "недобрий знак"

Користувачі в мережі іронічно відреагували на пост чоловіка про "дивну" записку. Йому радять не звертати уваги або провести розслідування, хто саме хоче запросити до аналога "гри" як у відомому серіалі.

Related video

Один чоловік розповів, як повертався до своєї машини та виявив невеликий шматок паперу на лобовому склі. Коли він ретельно приглянувся, то побачив там логотип з відомого південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", повідомляє британське видання Mirror.

Чоловік пише на одному з форумів у Reddit, що побачив дивний шмат паперу на лобовому склі, на якій було зображено коло, трикутник і квадрат. На іншому боці паперу була інформація про те, коли відбудеться подія.

Передня сторона записки (фото: Reddit) Фото: Reddit

Зворотня сторона записки (фото: Reddit)

На зворотньому боці йшла мова, що чоловіка запрошують взяти участь в "іграх у кальмара", де переможці гри отримають призи, зокрема "нову пляшку води, шоколадні цукерки тощо". Сам чоловік подумав, що записка виглядала так, ніби її написали діти.

"Побачив ось це сьогодні. Не думаю, що я піду", — відверто зізнався чоловік.

У коментарях дописувачі розділилися у своїх думках — одні радили не звертати уваги на цей "дурнуватий жарт". Другі порадили чоловіку вияснити, який саме "дотепник" вирішив так невдало пожартувати.

"Якщо це зробила дитина, це справді дуже мило, і я сподіваюся, що комусь піде", — зізнається один з дописувачів.

Інший користувач із сарказмом каже, що ця записка є "недобрим знаком" і теж радить дізнатися, хто її міг зробити для розіграшу. Третя група коментаторів переконана, що така "гра" з такими призами просто буде "нецікавою".

"От цікаво — які такі ігри можна зробити у Великій Британії як у серіалі? Бульдог, гонитва за поцілунками, гелеві кульки, цукерки чи вистояти в черзі на автобус?" — іронічно написав юзер.

Раніше повідомлялося, як чоловік знайшов у домі записку після переїзду в новий дім. Несподіванкою для Бруно та його родини були дуже щирі та теплі вітання від місцевих жителів, які прийшли, щоб познайомитися з ними.

Згодом стало відомо, що дівчина кинула у море пляшку із запискою, а потім отримала відповідь. Фредді зі Швеції побачив послання на узбережжі в 90 милях на північ від Гетеборга. Спочатку він намагався розібрати, що там написано, але папір був пошкоджений водою.