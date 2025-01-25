Эксперимент закончился досрочно: мужчина 30 дней голодал и пил только воду, что произошло

За месяц мужчина похудел на 15 килограммов и рассказал о других изменениях в своем организме. Он заявил, что больше никогда не будет голодать так долго.

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Мужчина в течение месяца (30 дней) не ел и пил только воду, хотя планировал делать это 42 дня. Об этом пишет Unilad.

"Хочу, чтобы вы знали, что буду пить только воду и добавлять электролиты (натрий, магний, калий)", — написал мужчина в первый день эксперимента. Его вес накануне начала составлял почти 98 килограммов.

Мужчина регулярно делился информацией о своем прогрессе, начиная с того, что первые 72 часа были "самыми тяжелыми".

"Первые 72 часа самые тяжелые, потому что ваше тело постоянно сигнализирует вам, что нужно есть. После этого начального периода становится намного легче", — отметил мужчина.

После первой недели он похудел до 92 кг.

"Провести Новый год без вкусных закусок и напитков было трудно, но я выдержал, я жив. Я спал достаточно хорошо и в целом чувствую себя хорошо, но я не могу избавиться от ощущения, что этот пост значительно отличается от моих предыдущих... что-то произошло, и я не совсем уверен, что именно", — пояснил мужчина.

Он также поделился, что его стул был "очень длительным, и что даже после 13 дней без питания из него выходили остатки пищи".

Однако уже 17 января он рассказал, что впервые опорожнился за 12 дней.

Мужчина закончил голодовку 23 января 2025 года с весом 83 кг.

"Я наконец-то закончил. 30 дней без еды, только вода. Я не достиг отметки в 1000 часов, как планировал изначально, но я все равно горжусь тем, что продержался так долго. Я сделал это, чтобы бросить себе вызов, и ни по какой другой причине! Никогда больше не буду голодать так долго", — подчеркнул мужчина.

Напомним, мужчина держит в доме более 1000 экзотических пауков, которые живут в одной комнате.

Фокус также писал о том, что 43-летний мужчина женился на 88-летней женщине, которую любил всю жизнь.