Експеримент закінчився достроково: чоловік 30 днів голодував та пив лише воду, що сталось

За місяць чоловік схуд на 15 кілограмів та розповів про інші зміни у своєму організмі. Він заявив, що більше ніколи не голодуватиме так довго.

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Чоловік протягом місяця (30 днів) не їв і пив лише воду, хоча планував робити це 42 дні. Про це пише Unilad.

"Хочу, щоб ви знали, що питиму лише воду і додаватиму електроліти (натрій, магній, калій)", — написав чоловік у перший день експерименту. Його вага напередодні початку становила майже 98 кілограмів.

Чоловік регулярно ділився інформацією про свій прогрес, починаючи з того, що перші 72 години були "найважчими".

"Перші 72 години найважчі, тому що ваше тіло постійно сигналізує вам, що потрібно їсти. Після цього початкового періоду стає набагато легше", — зазначив чоловік.

Після першого тижня він схуднув до 92 кг.

"Провести Новий рік без смачних закусок і напоїв було важко, але я витримав, я живий. Я спав досить добре і загалом почуваюся добре, але я не можу позбутися відчуття, що цей піст значно відрізняється від моїх попередніх… щось сталося, і я не зовсім впевнений, що саме", — пояснив чоловік.

Він також поділився, що його випорожнення були "дуже тривалими, і що навіть після 13 днів без харчування з нього виходили залишки їжі".

Проте вже 17 січня він розповів, що вперше випорожнився за 12 днів.

Чоловік закінчив голодування 23 січня 2025 року з вагою 83 кг.

"Я нарешті закінчив. 30 днів без їжі, лише вода. Я не досягнув позначки в 1000 годин, як планував спочатку, але я однаково пишаюся тим, що протримався так довго. Я зробив це, щоб кинути собі виклик, і ні з жодної іншої причини! Ніколи більше не голодуватиму так довго", — наголосив чоловік.

Нагадаємо, чоловік тримає у помешканні понад 1000 екзотичних павуків, які живуть в одній кімнаті.

Фокус також писав про те, що 43-річний чоловік одружився з 88-річною жінкою, яку кохав все життя.