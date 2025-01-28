"Самая смертоносная еда в мире": почему ее продолжают употреблять около 500 млн человек

В корнеплоде присутствуют вещества, которые способны выделять цианистый водород, представляющий смертельную опасность для человека. Наибольшую токсичность имеют сырые корни, кожура и листья.

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Маниока, один из самых популярных продуктов питания в мире, ежедневно потребляется полумиллиардом людей. Однако, если его неправильно приготовить, он может стать причиной серьезных проблем со здоровьем или даже смерти. Об этом пишет LadBible.

Маниока, также известная как кассава, является основным продуктом питания для многих стран, особенно в тропических регионах. Родиной растения считается Южная Америка, но сегодня крупнейшим производителем маниоки является Нигерия.

Этот корнеплод содержит вещества, которые могут выделять цианистый водород, смертельно опасный для человека. Особенно токсичными являются сырые корни, кожура и листья. Горькие сорта маниоки могут содержать до 1000 мг цианида на килограмм, тогда как в более сладких сортах уровень токсина значительно ниже.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от отравления маниокой умирают около 200 человек. Однако правильное приготовление продукта — например, замачивание корнеплодов в воде на 24 часа — значительно снижает риск.

Корнеплод содержит вещества, которые могут выделять цианистый водород, смертельно опасный для человека Фото: Shutterstock

Проблемы с безопасностью маниоки чаще возникают в условиях нехватки продовольствия. В периоды голода, как это было в Венесуэле в 2017 году, люди зачастую употребляли более горькие сорта маниоки, не имея возможности правильно их обработать. Это привело к увеличению числа отравлений и смертей.

Несмотря на свою опасную репутацию, маниока остается незаменимым источником пищи для миллионов людей, благодаря чему она сохраняет свою популярность. Люди, используя опыт поколений, научились обезвреживать продукт, превращая потенциально смертельное растение в безопасное и питательное блюдо.

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