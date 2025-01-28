"Найсмертоносніша їжа у світі": чому її продовжують вживати близько 500 млн осіб

У коренеплоді присутні речовини, які здатні виділяти ціанистий водень, що становить смертельну небезпеку для людини. Найбільшу токсичність мають сире коріння, шкірка та листя.

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Маніока, один із найпопулярніших продуктів харчування у світі, щодня споживається пів мільярдом людей. Однак, якщо його неправильно приготувати, він може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям або навіть смерті. Про це пише LadBible.

Маніока, також відома як кассава, є основним продуктом харчування для багатьох країн, особливо в тропічних регіонах. Батьківщиною рослини вважається Південна Америка, але сьогодні найбільшим виробником маніоки є Нігерія.

Цей коренеплід містить речовини, які можуть виділяти ціанистий водень, смертельно небезпечний для людини. Особливо токсичними є сире коріння, шкірка та листя. Гіркі сорти маніоки можуть містити до 1000 мг ціаніду на кілограм, тоді як у солодших сортах рівень токсину значно нижчий.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щорічно від отруєння маніокою помирають близько 200 осіб. Однак правильне приготування продукту — наприклад, замочування коренеплодів у воді на 24 години — значно знижує ризик.

Коренеплід містить речовини, які можуть виділяти ціанистий водень, смертельно небезпечний для людини Фото: Shutterstock

Проблеми з безпекою маніоки частіше виникають в умовах нестачі продовольства. У періоди голоду, як це було у Венесуелі у 2017 році, люди часто вживали гірші сорти маніоки, не маючи можливості правильно їх обробити. Це призвело до збільшення кількості отруєнь і смертей.

Попри свою небезпечну репутацію, маніока залишається незамінним джерелом їжі для мільйонів людей, завдяки чому вона зберігає свою популярність. Люди, використовуючи досвід поколінь, навчилися знешкоджувати продукт, перетворюючи потенційно смертельну рослину на безпечну та поживну страву.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.