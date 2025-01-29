"А кто это у нас": женщина резко сменила стрижку и показала реакцию своего любимого (видео)

Сначала Морган Койл пришла на рабочее место к отцу, чтобы похвастаться новым образом, а потом встретила возлюбленного, который видел ее только с длинными светлыми волосами.

Related video

25-летняя Морган Койл из Чикаго (США) недавно решила кардинально изменить прическу. Женщина отрезала 15 см волос, перекрасилась в натуральный каштановый цвет, который не носила уже много лет. Ей было очень интересно увидеть, как на ее новую внешность отреагируют близкие люди.

Сначала американка пришла на рабочее место к отцу, чтобы похвастаться новым образом, а потом встретила возлюбленного, который видел ее только с длинными светлыми волосами. Оба мужчины были в восторге. "О, а кто это у нас такой?" — пошутил молодой человек, встретив и обняв свою избранницу.

Ожидаемая реакция

Такая реакция стала для Морган вполне ожидаемой.

"Я решилась на достаточно серьезные изменения. Любимый никогда не видел меня с короткими волосами, поэтому его реакция неоценима. Очень волновалась, но знала, что он поддержит меня. Почувствовать себя такой красивой и очень уверенной в принятом решении", — рассказала Койл в интервью Newsweek.

Подписчики Койл в TikTok не могли нарадоваться увиденному. Один из пользователей написал: "Это буквально самая милая вещь". Другая зрительница добавила: "Подожди, я плакала. Твой любимый очень добрый, а папа такой милый и забавный".

Автор видео позже объяснила, что хотела поделиться с аудиторией тем, как должны выглядеть здоровые отношения в семье.

"Мои подписчики, кажется, всегда наслаждаются вот такими небольшими моментами из жизни. Любимый — мой самый большой болельщик, и я хочу показать людям, что они также заслуживают доброты и поддержки", — добавила она.

Напомним, ранее 59-летняя Венди Паджет из города Перта (Австралия), которая имела видимые признаки старения, помолодела почти вдвое благодаря пластической операции. Результатами внешней трансформации своей пациентки клиника поделилась на странице в TikTok.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.