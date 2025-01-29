"А хто це у нас": жінка різко змінила стрижку й показала реакцію свого коханого (відео)

Спочатку Морган Койл завітала на робоче місце до батька, щоб похизуватися новим образом, а потім зустріла коханого, який бачив її лише з довгим світлим волоссям.

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25-річна Морган Койл з Чикаго (США) нещодавно вирішила кардинально змінити зачіску. Жінка відрізала 15 см волосся, перефарбувалась у натуральний каштановий колір, який не носила вже багато років. Їй було дуже цікаво побачити, як на її нову зовнішність відреагують близькі люди.

Спочатку американка завітала на робоче місце до батька, щоб похизуватися новим образом, а потім зустріла коханого, який бачив її лише з довгим світлим волоссям. Обидва чоловіки були в захваті. "О, а хто це у нас такий?" — пожартував молодий чоловік, зустрівши та обійнявши свою обраницю.

Очікувана реакція

Така реакція стала для Морган цілком очікуваною.

"Я наважилась на досить серйозні зміни. Коханий ніколи не бачив мене з коротким волоссям, тому його реакція неоціненна. Дуже хвилювалася, але знала, що він підтримає мене. Відчути себе такою красивою та дуже впевненою у прийнятому рішенні", — розповіла Койл в інтерв'ю Newsweek.

Підписники Койл у TikTok не могли натішитися побаченим. Один з користувачів написав: "Це буквально наймиліша річ". Інша глядачка додала: "Зачекай, я плакала. Твій коханий дуже добрий, а тато такий милий і кумедний".

Авторка відео пізніше пояснила, що хотіла поділитися з аудиторією тим, як мають виглядати здорові стосунки у родині.

"Мої підписники, здається, завжди насолоджуються ось такими невеличкими моментами з життя. Коханий — мій найпалкіший вболівальник, і я хочу показати людям, що вони також заслуговують на доброту та підтримку", — додала вона.

Нагадаємо, раніше 59-річна Венді Паджет з міста Перта (Австралія), яка мала видимі ознаки старіння, помолодшала майже вдвічі завдяки пластичній операції. Результатами зовнішньої трансформації своєї пацієнтки клініка поділилась на сторінці у TikTok.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.