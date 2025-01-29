7-летняя девочка разумно тратила свои карманные деньги: кем она стала (фото)

Рассказ Ханны Кумакис зацепил многих пользователей сети, они похвалили стратегию ее родителей как образец ответственного отношения к финансам.

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Ханна Кумакис из Новой Зеландии рассказала, как родители научили ее финансовой грамотности и накоплению сбережений, они давали ей 170 долларов в месяц на карманные расходы. Своим опытом женщина поделилась в TikTok, собрав большое количество просмотров и лайков.

Ее видео, в котором подробно рассказывается об основах финансового образования, спровоцировало широкое обсуждение. Зрители платформы начали дискутировать, может ли навык управления деньгами, сформированный в юном возрасте, заложить основу для финансового успеха на всю жизнь.

Карманные деньги

"Родители ежемесячно давали мне карманные деньги — 300 новозеландских долларов. В то время это примерно равнялось 170 долларам США. Но было основное правило: я должна покупать все сама", — говорит автор ролика.

Половину денег Ханна откладывала на долгосрочные сбережения, 20% шли на краткосрочные накопления, еще 10% предназначались на благотворительность. Остальная сумма — это свободные расходы.

Женщина рассказала, как рассказывает доход Фото: Freepik

Как выяснилось, такой подход сработал, ведь Кумакис уже приобрела собственный дом. "Я буквально начала откладывать деньги на свой первый дом с 7-летнего возраста", — добавляет она.

Мнения зрителей

Ее видео зацепило многих зрителей, они похвалили стратегию ее родителей как образец ответственного отношения к финансам.

"Замечательная концепция, но 7 лет — слишком юный возраст", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Какой замечательный способ научить детей финансовой независимости/ответственности!";

"20% дохода на расходы кажется правильным решением. К сожалению, во взрослой жизни так не получается", — заметил следующий пользователь.

Напомним, ранее 39-летняя миллионерша Бернадетт Джой, автор подкаста Crush Your Money Goals, около десяти лет работала HR-менеджером. За эти годы женщина сформировала 3 ключевые привычки, которые позволили ей развивать свои сильные стороны, приумножать богатство и достигать успеха.

А вот 39-летняя миллионерша Бернадетт Джой, автор подкаста Crush Your Money Goals, около десяти лет работала HR-менеджером. За эти годы женщина сформировала 3 ключевые привычки, которые позволили ей развивать свои сильные стороны, приумножать богатство и достигать успеха.