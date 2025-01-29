7-річна дівчинка розумно витрачала свої кишенькові гроші: ким вона стала (фото)

Розповідь Ханни Кумакіс зачепила багатьох користувачів мережі, вони похвалили стратегію її батьків як зразок відповідального ставлення до фінансів.

Related video

Ханна Кумакіс з Нової Зеландії розповіла, як батьки навчили її фінансової грамотності та накоченню заощаджень, даючи 170 доларів на місяць на кишенькові витрати. Своїм досвідом жінка поділилась у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

Її відео, в якому детально розповідається про основи фінансової освіти, спровокувало широке обговорення. Глядачі платформи почали дискутувати, чи може навичка управління грошима, сформована у юному віці, закласти основу для фінансового успіху на все життя.

Кишенькові гроші

"Батьки щомісяця давали мені кишенькові гроші — 300 новозеландських доларів. На той час це приблизно дорівнювало 170 доларам США. Але було основне правило: я мусила купувати все сама", — каже авторка ролика.

Половину грошей Ханна відкладала на довгострокові заощадження, 20% йшли на короткострокові накопичення, ще 10% призначалися на благодійність. Решта суми — це вільні витрати.

Жінка розказала, як розповіляє дохід Фото: Freepik

Як з’ясувалось, такий підхід спрацював, адже Кумакіс вже придбала власний будинок. "Я буквально почала відкладати гроші на свій перший будинок з 7-річного віку", — додає вона.

Думки глядачів

Її відео зачепило багатьох глядачів, вони похвалили стратегію її батьків як зразок відповідального ставлення до фінансів.

"Чудова концепція, але 7 років — надто юний вік", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Який чудовий спосіб навчити дітей фінансовій незалежності/відповідальності!";

"20% доходу на витрати здається правильним рішенням. На жаль, у дорослому життя так не виходить", — зауважив наступний користувач.

Нагадаємо, раніше 39-річна мільйонерка Бернадетт Джой, авторка подкасту Crush Your Money Goals, близько десяти років працювала HR-менеджеркою. За ці роки жінка сформувала 3 ключові звички, які дозволили їй розвивати свої сильні сторони, примножувати багатство та досягати успіху.

А от 39-річна мільйонерка Бернадетт Джой, авторка подкасту Crush Your Money Goals, близько десяти років працювала HR-менеджеркою. За ці роки жінка сформувала 3 ключові звички, які дозволили їй розвивати свої сильні сторони, примножувати багатство та досягати успіху.