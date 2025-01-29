"Он узнал меня": мужчина воссоединился с потерянной собакой спустя 8 лет (видео)

Собаку нашли примерно в 48 км от места исчезновения. Где животное находилась все эти годы, остается загадкой.

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Необычная история произошла в США. Житель Аризоны Пол Гильбо воссоединился со своим питомцем спустя восемь лет после его исчезновения. Его миниатюрный пинчер по кличке Дамиан сбежал во время поездки через Оклахома-Сити и пропал на долгие годы. Об этом пишет ABC News.

Гильбо рассказал, что потерял собаку во время переезда из Массачусетса в Аризону. Он сделал остановку в Оклахоме, чтобы выгулять Дамиана, но тот внезапно вырвался и убежал. Мужчина пытался его найти, но спустя неделю поисков был вынужден продолжить путь.

"Ему либо надоели ругательства, либо он испугался и просто убежал. Он побежал по служебной дороге, и я не смог его поймать", — вспоминает американец.

Восемь лет спустя Гильбо неожиданно получил сообщение от жителя Оклахомы Рика Чемберса: "Я нашел вашу собаку". Мужчина обнаружил Дамиана, бродящего без присмотра, и отвез его к ветеринару. Благодаря микрочипу удалось установить личность владельца.

Собаку нашли примерно в 30 милях (48 км) от места исчезновения. Где она находилась все эти годы, остается загадкой, но Дамиан выглядел истощенным и нуждался в уходе.

Гильбо сразу отправился в Оклахому, чтобы забрать питомца домой в Феникс. Воссоединение оказалось трогательным.

"Он счастлив до невозможности. Он определенно узнал меня", — рассказал Гильбо.

Ранее Фокус сообщал, что женщина показала французского бульдога, который не перестает расти. Собака по кличке Фрэнки, вес которого сравним с весом взрослого оленя, выделяется массивной мускулатурой и своим крепким телосложением.

Также стало известно, что женщина подала на развод, узнав, что муж привязал ее питомцев на цепь. Семейный конфликт привел к разводу, когда мужчина оставил собак жены на улице во время ее командировки. По словам женщины, ее питомцы всегда были для нее как дети.