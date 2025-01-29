"Він упізнав мене": чоловік возз'єднався із загубленим собакою через 8 років (відео)

Собаку знайшли приблизно за 48 км від місця зникнення. Де тварина перебувала всі ці роки, залишається загадкою.

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Незвичайна історія сталася у США. Житель Арізони Пол Гільбо возз'єднався зі своїм вихованцем через вісім років після його зникнення. Його мініатюрний пінчер на прізвисько Даміан втік під час поїздки через Оклахома-Сіті й зник на довгі роки. Про це пише ABC News.

Гільбо розповів, що загубив собаку під час переїзду з Массачусетса в Аризону. Він зробив зупинку в Оклахомі, щоб вигуляти Даміана, але той раптово вирвався і втік. Чоловік намагався його знайти, але через тиждень пошуків був змушений продовжити шлях.

"Йому або набридли лайки, або він злякався і просто втік. Він побіг службовою дорогою, і я не зміг його зловити", — згадує американець.

Вісім років потому Гільбо несподівано отримав повідомлення від жителя Оклахоми Ріка Чемберса: "Я знайшов вашого собаку". Чоловік виявив Даміана, що блукав без нагляду, і відвіз його до ветеринара. Завдяки мікрочипу вдалося встановити особу власника.

Собаку знайшли приблизно за 30 миль (48 км) від місця зникнення. Де він перебував усі ці роки, залишається загадкою, але Даміан виглядав виснаженим і потребував догляду.

Гільбо одразу вирушив до Оклахоми, щоб забрати улюбленця додому у Фенікс. Возз'єднання виявилося зворушливим.

"Він щасливий до неможливості. Він безумовно впізнав мене", — розповів Гільбо.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що жінка подала на розлучення, дізнавшись, що чоловік прив'язав її вихованців на ланцюг. Сімейний конфлікт призвів до розлучення, коли чоловік залишив собак дружини на вулиці під час її відрядження. За словами жінки, її вихованці завжди були для неї як діти.