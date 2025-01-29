Узнали спустя 60 лет: лучшие друзья оказались родными братьями (видео)

Много лет Алан и Уолтер считали друг друга братьями в переносном смысле, но неожиданное открытие перевернуло их жизнь. ДНК-тест показал, что они родные братья и у них одна биологическая мать.

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На протяжении 60 лет Алан Робинсон и Уолтер МакФарлейн из США были лучшими друзьями, считая друг друга чуть ли не братьями. Однако судьба преподнесла им невероятный сюрприз: они действительно оказались родными братьями. Об этом случае пишет Lad Bible.

История началась на Гавайях, где мальчики познакомились в подготовительной школе и подружились на фоне общей любви к футболу. Жизнь развела их по разным дорогам, но они всегда оставались рядом — всего в нескольких милях друг от друга.

Робинсон был усыновлен в раннем возрасте, а МакФарлейн не знал своего биологического отца. Желая больше узнать о своей родословной, Уолтер воспользовался ДНК-тестом. Полученные результаты оказались шокирующими: среди множества совпадений самым значимым был человек с ником Robi737.

Имя показалось семье МакФарлейна знакомым — оно принадлежало его давнему другу Алану, который работал пилотом Aloha Airlines. Дальнейшие исследования подтвердили невероятный факт: Алан и Уолтер — родные братья, у них одна биологическая мать.

Открытие стало для друзей "лучшим рождественским подарком" Фото: Steve TV/YouTube

Открытие стало для них "лучшим рождественским подарком". Робинсон признался, что всегда мечтал о брате, а МакФарлейн отметил, что теперь их дружба приобрела еще более глубокий смысл.

"У меня был младший брат, которого я потерял, когда ему было 19 лет, поэтому у меня никогда не было племянников или племянниц. Я думал, что никогда не буду знать свою биологическую мать, что у меня никогда не будет племянников или племянниц", — объяснил Робинсон.

Когда они рассказали об этом своим семьям, эмоции захлестнули всех — никто не мог сдержать слез.

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