Дізналися через 60 років: найкращі друзі виявилися рідними братами (відео)

Багато років Алан і Волтер вважали один одного братами в переносному сенсі, але несподіване відкриття перевернуло їхнє життя. ДНК-тест показав, що вони рідні брати й у них одна біологічна мати.

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Упродовж 60 років Алан Робінсон і Волтер МакФарлейн зі США були найкращими друзями, вважаючи одне одного мало не братами. Однак доля піднесла їм неймовірний сюрприз: вони справді виявилися рідними братами. Про цей випадок пише Lad Bible.

Історія почалася на Гаваях, де хлопчики познайомилися в підготовчій школі та подружилися на тлі спільної любові до футболу. Життя розвело їх різними дорогами, але вони завжди залишалися поруч — усього за кілька миль один від одного.

Робінсона усиновили в ранньому віці, а МакФарлейн не знав свого біологічного батька. Бажаючи більше дізнатися про свій родовід, Волтер скористався ДНК-тестом. Отримані результати виявилися приголомшливими: серед безлічі збігів найбільш значущою була людина з ніком Robi737.

Ім'я здалося сім'ї МакФарлейна знайомим — воно належало його давньому другові Алану, який працював пілотом Aloha Airlines. Подальші дослідження підтвердили неймовірний факт: Алан і Волтер — рідні брати, у них одна біологічна мати.

Відкриття стало для друзів "найкращим різдвяним подарунком" Фото: Steve TV/YouTube

Відкриття стало для них "найкращим різдвяним подарунком". Робінсон зізнався, що завжди мріяв про брата, а МакФарлейн зазначив, що тепер їхня дружба набула ще глибшого сенсу.

"У мене був молодший брат, якого я втратив, коли йому було 19 років, тож у мене ніколи не було племінників чи племінниць. Я думав, що ніколи не знатиму свою біологічну матір, що в мене ніколи не буде племінників чи племінниць", — пояснив Робінсон.

Коли вони розповіли про це своїм родинам, емоції захлеснули всіх — ніхто не міг стримати сліз.

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