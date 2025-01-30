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МирФан

Мужчина не смог выгнать 17 кошек со своего участка и теперь живет вместе с ними (фото)

Мужчина приютил 17 бездомных кошек, бездомные кошки, кошки жили на участке, нашел кошек при переезде, купил дом с кошками
Фото: коллаж Фокус | Сэм Киннир стал владельцем 17 бездомных кошек, которых заметил у себя во дворе

Однажды Сэм Киннир увидел во дворе двух кошек, последовал за ними и неожиданно наткнулся на компанию из 15 бездомных животных. Мужчина начал их подкармливать, а вскоре понял, что стал для них "кошачьей мамой".

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34-летний Сэм Киннир из Великобритании, переехавший на испанский остров Майорка в октябре прошлого года, неожиданно стал владельцем целой "колонии" бездомных кошек. Об этом пишет New York Post.

Приехав в город Польенса вместе с женой и ее кошкой Банни, он обнаружил, что его дом быстро стал пристанищем для множества пушистых гостей. Однажды заметив во дворе двух кошек, он решил проследить за ними и вскоре оказался перед группой из 15 бездомных животных, наблюдавших за ним со стены.

Сэм начал их подкармливать, а вскоре понял, что стал для них "кошачьей мамой". Вместе с волонтерами организации Cat Protection Pollensa он помог стерилизовать животных, после чего они официально стали частью его жизни.

Мужчина приютил 17 бездомных кошек, бездомные кошки, кошки жили на участке, нашел кошек при переезде, купил дом с кошками Fullscreen
34-летний Сэм Киннир вместе с кошкой своей жены Банни
Фото: SWNS

Теперь кошки каждый день встречают его у двери ровно в пять вечера в ожидании ужина, а котята отдыхают на стульях и столах в его дворе.

"Я увидел кошек — захотелось покормить их. Выхожу за ворота, а они уже там, и за это время они выяснили, где я живу. Они все такие красивые и с такими милыми характерами. Все, кто приходит в гости, просто в восторге. Это немного пугает, потому что что будет, если я когда-нибудь захочу уехать отсюда?" — сказал он.

Сэм с юмором отмечает, что его "усыновление" кошек — результат сбоя в "Системе распространения кошек" (CDN) — популярного интернет-мема, который описывает, как животные находят новых хозяев без их ведома. Он даже дал имена своим питомцам: Кларенс, Саймон, Суки Лу, Багги и близнецы Момо и Гьоза.

Мужчина приютил 17 бездомных кошек, бездомные кошки, кошки жили на участке, нашел кошек при переезде, купил дом с кошками Fullscreen
Сэм, который говорит, что уход за кошками порой бывает нелегким делом, дал всем клички
Фото: SWNS

Несмотря на любовь к кошкам, Сэм признается, что ухаживать за такой большой "семьей" непросто.

"Иногда это становится чересчур — мне придется искать способы, как немного их остудить", — шутит британец.

Он также намерен поддерживать организацию Cat Protection Pollensa, которая помогла ему с заботой о пушистых соседях.

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