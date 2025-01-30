Мужчина не смог выгнать 17 кошек со своего участка и теперь живет вместе с ними (фото)

Однажды Сэм Киннир увидел во дворе двух кошек, последовал за ними и неожиданно наткнулся на компанию из 15 бездомных животных. Мужчина начал их подкармливать, а вскоре понял, что стал для них "кошачьей мамой".

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34-летний Сэм Киннир из Великобритании, переехавший на испанский остров Майорка в октябре прошлого года, неожиданно стал владельцем целой "колонии" бездомных кошек. Об этом пишет New York Post.

Приехав в город Польенса вместе с женой и ее кошкой Банни, он обнаружил, что его дом быстро стал пристанищем для множества пушистых гостей. Однажды заметив во дворе двух кошек, он решил проследить за ними и вскоре оказался перед группой из 15 бездомных животных, наблюдавших за ним со стены.

Сэм начал их подкармливать, а вскоре понял, что стал для них "кошачьей мамой". Вместе с волонтерами организации Cat Protection Pollensa он помог стерилизовать животных, после чего они официально стали частью его жизни.

34-летний Сэм Киннир вместе с кошкой своей жены Банни Фото: SWNS

Теперь кошки каждый день встречают его у двери ровно в пять вечера в ожидании ужина, а котята отдыхают на стульях и столах в его дворе.

"Я увидел кошек — захотелось покормить их. Выхожу за ворота, а они уже там, и за это время они выяснили, где я живу. Они все такие красивые и с такими милыми характерами. Все, кто приходит в гости, просто в восторге. Это немного пугает, потому что что будет, если я когда-нибудь захочу уехать отсюда?" — сказал он.

Сэм с юмором отмечает, что его "усыновление" кошек — результат сбоя в "Системе распространения кошек" (CDN) — популярного интернет-мема, который описывает, как животные находят новых хозяев без их ведома. Он даже дал имена своим питомцам: Кларенс, Саймон, Суки Лу, Багги и близнецы Момо и Гьоза.

Сэм, который говорит, что уход за кошками порой бывает нелегким делом, дал всем клички Фото: SWNS

Несмотря на любовь к кошкам, Сэм признается, что ухаживать за такой большой "семьей" непросто.

"Иногда это становится чересчур — мне придется искать способы, как немного их остудить", — шутит британец.

Он также намерен поддерживать организацию Cat Protection Pollensa, которая помогла ему с заботой о пушистых соседях.

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