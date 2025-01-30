Чоловік не зміг вигнати 17 котів зі своєї ділянки і тепер живе разом із ними (фото)

Одного разу Сем Кіннір побачив на подвір'ї двох кішок, пішов за ними й несподівано натрапив на компанію з 15 бездомних тварин. Чоловік почав їх підгодовувати, а незабаром зрозумів, що став для них "котячою мамою".

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34-річний Сем Кіннір із Великої Британії, який переїхав на іспанський острів Майорка в жовтні минулого року, несподівано став власником цілої "колонії" безпритульних кішок. Про це пише New York Post.

Приїхавши в місто Польенса разом із дружиною та її кішкою Банні, він виявив, що його будинок швидко став притулком для безлічі пухнастих гостей. Одного разу помітивши у дворі двох кішок, він вирішив простежити за ними й незабаром опинився перед групою з 15 безпритульних тварин, які спостерігали за ним зі стіни.

Сем почав їх підгодовувати, а незабаром зрозумів, що став для них "котячою мамою". Разом із волонтерами організації Cat Protection Pollensa він допоміг стерилізувати тварин, після чого вони офіційно стали частиною його життя.

34-річний Сем Кіннір разом із кішкою своєї дружини Банні Фото: SWNS

Тепер кішки щодня зустрічають його біля дверей рівно о п'ятій вечора в очікуванні вечері, а кошенята відпочивають на стільцях і столах у його дворі.

"Я побачив котів — захотілося погодувати їх. Виходжу за ворота, а вони вже там, і за цей час вони з'ясували, де я живу. Вони всі такі гарні й з такими милими характерами. Усі, хто приходить у гості, просто в захваті. Це трохи лякає, тому що що буде, якщо я коли-небудь захочу виїхати звідси?" — сказав він.

Сем із гумором зазначає, що його "усиновлення" кішок — результат збою в "Системі розповсюдження кішок" (CDN) — популярного інтернет-мема, який описує, як тварини знаходять нових господарів без їхнього відома. Він навіть дав імена своїм улюбленцям: Кларенс, Саймон, Сукі Лу, Баггі та близнюки Момо і Гьоза.

Сем, який каже, що догляд за кішками часом буває нелегкою справою, дав усім клички Фото: SWNS

Попри любов до кішок, Сем зізнається, що доглядати за такою великою "сім'єю" непросто.

"Іноді це стає занадто — мені доведеться шукати способи, як трохи їх остудити", — жартує британець.

Він також має намір підтримувати організацію Cat Protection Pollensa, яка допомогла йому з турботою про пухнастих сусідів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що жінка подала на розлучення, дізнавшись, що чоловік прив'язав її вихованців на ланцюг. Сімейний конфлікт призвів до розлучення, коли чоловік залишив собак дружини на вулиці під час її відрядження. За словами жінки, її вихованці завжди були для неї як діти.