"Сюрприз": женщина собралась в круиз на годовщину свадьбы и встретила на борту свою свекровь

Женщина объяснила, что ее муж находится на военной службе, поэтому им очень сложно организовать совместный отпуск.

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35-летняя женщина хотела во время круиза отпраздновать день рождения любимого и годовщину их свадьбы, но свекровь разрушила все планы. Родственница и себе купила билеты на корабль с юго-запада США во Флориду. Подробнее об этом автор истории рассказала на одном из тематических форумов на Reddit.

Испорченный круиз

"Потратила на организацию поездки три месяца. Мои родители летели более восьми часов, чтобы остаться с двумя нашими детьми школьного возраста. Все это для того, чтобы мы с мужем могли насладиться путешествием вдвоем", — пишет американка.

Женщина добавляет, что ее муж находится на военной службе, поэтому очень сложно организовать совместный отпуск. Она дала понять, что не в восторге от случившегося, но он был рад увидеть свою маму.

"Я держала язык за зубами и была приветливой в течение 7 дней, но чувствовала себя третьим лишним в круизе, который сама спланировала", — отмечает автор истории.

Женщина пожаловалась на испорченный круиз Фото: Explorer of the Seas

Супруги провели большую часть путешествия со свекровью, поскольку ее свекор плохо себя чувствовал.

"На следующий день после возвращения домой я не выдержала и дала мужу понять, насколько была расстроена, но он начал отрицать, утверждая, что его мать не сделала ничего плохого", — добавляет обиженная женщина.

Мнения читателей

Пользователи Reddit начали активно обсуждать эту ситуацию в комментариях, высказывая самые разные мнения.

"Вот это сюрприз! Я бы обиделась до конца жизни", — написала одна из читательниц;

Другая добавила: "Ну и "повезло" вам со свекровью. Мои соболезнования";

"Надо стоять на своем в этом вопросе. Он должен уважать концепцию, что у вас есть личная жизнь", — отметил другой участник обсуждения, собрав едва ли не больше всего лайков.

Напомним, ранее Фокус писал о 67-летнем путешественнике, который подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities". Согласно рассказу, капитан корабля делает объявление, когда пассажиры могут раздеться. Обычно это происходит примерно через тридцать минут после выхода из порта.

А вот мать четверых детей Тиффани Бэнкс из Кентукки (США) запланировала роскошный семейный круиз стоимостью 15 000 долларов, но долгожданное путешествие пришлось отменить всего за два дня до отплытия.