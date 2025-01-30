"Сюрприз": жінка зібралась в круїз на річницю весілля й зустріла на борту свою свекруху

Жінка пояснила, що її чоловік перебуває на військовій службі, тому їм дуже складно організувати спільну відпустку.

Related video

35-річна жінка хотіла під час круїзу відсвяткувати день народження коханого й річницю їхнього весілля, але свекруха зруйнувала усі плани. Родичка й собі купила квитки на корабель з південного заходу США до Флориди. Детальніше про це авторка історії розказала на одному з тематичних форумів на Reddit.

Зіпсований круїз

"Витратила на організацію поїздки три місяці. Мої батьки летіли понад вісім годин, щоб залишитися з двома нашими дітьми шкільного віку. Все це для того, щоб ми з чоловіком могли насолодитися подорожжю вдвох", — пише американка.

Жінка додає, що її чоловік перебуває на військовій службі, тому дуже складно організувати спільну відпустку. Вона дала зрозуміти, що не в захваті від того, що сталося, але він був радий побачити свою маму.

"Я тримала язик за зубами й була привітною протягом 7 днів, але відчувала себе третім зайвим у круїзі, який сама спланувала", — зазначає авторка історії.

Жінка поскаржилась на зіпсований круїз Фото: Explorer of the Seas

Подружжя провело більшу частину подорожі зі свекрухою, оскільки її свекор погано себе почував.

"Наступного дня після повернення додому я не витримала і дала чоловікові зрозуміти, наскільки була засмучена, але він почав заперечувати, стверджуючи, що його мати не зробила нічого поганого", — додає ображена жінка.

Думки читачів

Користувачі Reddit почали активно обговорювати цю ситуацію у коментарях, висловлюючи найрізноманітніші думки.

"Оце так сюрприз! Я б образилась до кінця життя", — написала одна з читачок;

Інша додала: "Ну і "пощастило" вам зі свекрухою. Мої співчуття";

"Треба стояти на своєму в цьому питанні. Він має поважати концепцію, що у вас є особисте життя", — зазначив інший учасник обговорення, зібравши чи не найбільше вподобайок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 67-річного мандрівника, який детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities". Згідно з розповіддю, капітан корабля робить оголошення, коли пасажири можуть роздягнутися. Зазвичай це відбувається приблизно через тридцять хвилин після виходу з порту.

А от мати чотирьох дітей Тіффані Бенкс з Кентуккі (США) запланувала розкішний сімейний круїз вартістю 15 000 доларів, але довгоочікувану мандрівку довелось скасувати всього за два дні до відплиття.