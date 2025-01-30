Мужчина, купивший 200 заброшенных домов, зарабатывает на аренде почти $900 тысяч в год

Хаято Кавамура работал в компании по аренде жилья, но увидел недостатки наемной работы. Увидев перспективы в недорогих заброшенных домах, мужчина начал скупать их и сдавать в аренду.

Related video

Японский инвестор в недвижимость Хаято Кавамура привлек внимание общественности, заработав 140 миллионов иен (около 900 000 долларов США) на аренде 200 ветхих домов. Его нестандартный подход к инвестициям вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Об этом пишет SCMP.

38-летний предприниматель из Осаки с детства увлекался архитектурой. Он часто наблюдал за городскими домами со смотровой площадки на вершине горы. Уже в студенческие годы Кавамура проявил интерес к недвижимости, делая посещение объектов частью своих свиданий с девушкой.

После окончания университета он работал в компании по аренде жилья, но увидел недостатки наемной работы, включая зависимость карьерного роста от личных отношений с начальством. Осознав необходимость финансовой независимости, он начал откладывать деньги на покупку недвижимости.

После окончания университета мужчина работал в компании по аренде жилья Фото: QQ.com

В 23 года Кавамура приобрел квартиру на аукционе за 1,7 миллиона иен (10 800 долларов США), сдавал ее в аренду, а через шесть лет продал за 4,3 миллиона иен. Увидев перспективы в недорогих заброшенных домах, он начал скупать объекты стоимостью менее 1 миллиона иен, минимально ремонтируя их и сдавая в аренду.

Некоторые из приобретенных им домов находились в ужасном состоянии — в них попадались мертвые животные или протекала крыша. Однако Кавамура видел в этом шанс минимизировать затраты и получить максимальную прибыль. Ключом к успеху стало также налаживание крепких связей с агентами по недвижимости, что позволяло ему узнавать о лучших предложениях первым.

В 2018 году он основал собственную компанию Merryhome, сосредоточившись на покупке и сдаче в аренду старых домов. Сегодня его бизнес приносит стабильно высокий доход, основанный на сочетании сбережений, кредитов и прибыли от аренды. За последние несколько лет мужчина, по некоторым данным, купил 200 ветхих домов, которые приносят доход от сдачи в аренду более 140 миллионов иен (около 900 000 долларов США).

Увидев перспективы в недорогих заброшенных домах, мужчина начал скупать объекты стоимостью менее 1 миллиона иен Фото: QQ.com

Кавамура отмечает, что его путь к успеху не был быстрым.

"Я никогда не ожидал разбогатеть в одночасье. Инвестиции в недвижимость требуют терпения и внимательности", — сказал он.

История предпринимателя вдохновила пользователей социальных сетей.

"Его надежные инвестиции говорят о том, что он добьется еще больших высот в будущем", — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что жители возвращаются в заброшенную 300-летнюю деревню. Долгие годы поселение находилось в запустении, пока в 2009 году не стартовал проект по его возрождению. Вернувшиеся жители делятся своими историями и трудностями, с которыми они сталкиваются в процессе восстановления деревни.

Также стало известно, что обычный снаружи дом скрывает многовековую тайну в глубине сада. Покупатели дома получают редкую возможность исследовать пещеру, вырубленную в песчанике. Внутри расположены небольшая комната и круглая камера, соединенные между собой и оборудованные электричеством.