Чоловік, який купив 200 покинутих будинків, заробляє на оренді майже $900 тисяч на рік

Хаято Кавамура працював у компанії з оренди житла, але побачив недоліки найманої роботи. Побачивши перспективи в недорогих покинутих будинках, чоловік почав скуповувати їх і здавати в оренду.

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Японський інвестор у нерухомість Хаято Кавамура привернув увагу громадськості, заробивши 140 мільйонів єн (близько 900 000 доларів США) на оренді 200 старих будинків. Його нестандартний підхід до інвестицій викликав активне обговорення в соціальних мережах. Про це пише SCMP.

38-річний підприємець з Осаки з дитинства захоплювався архітектурою. Він часто спостерігав за міськими будинками з оглядового майданчика на вершині гори. Уже в студентські роки Кавамура виявив інтерес до нерухомості, роблячи відвідування об'єктів частиною своїх побачень із дівчиною.

Після закінчення університету він працював у компанії з оренди житла, але побачив недоліки найманої роботи, включно із залежністю кар'єрного зростання від особистих стосунків із начальством. Усвідомивши необхідність фінансової незалежності, він почав відкладати гроші на купівлю нерухомості.

Після закінчення університету чоловік працював у компанії з оренди житла Фото: QQ.com

У 23 роки Кавамура придбав квартиру на аукціоні за 1,7 мільйона єн (10 800 доларів США), здавав її в оренду, а через шість років продав за 4,3 мільйона єн. Побачивши перспективи в недорогих занедбаних будинках, він почав скуповувати об'єкти вартістю менше ніж 1 мільйон єн, мінімально ремонтуючи їх і здаючи в оренду.

Деякі з придбаних ним будинків перебували в жахливому стані — у них траплялися мертві тварини або протікав дах. Однак Кавамура бачив у цьому шанс мінімізувати витрати й отримати максимальний прибуток. Ключем до успіху стало також налагодження міцних зв'язків з агентами з нерухомості, що давало йому змогу дізнаватися про найкращі пропозиції першим.

У 2018 році він заснував власну компанію Merryhome, зосередившись на купівлі та здачі в оренду старих будинків. Сьогодні його бізнес приносить стабільно високий дохід, заснований на поєднанні заощаджень, кредитів і прибутку від оренди. За останні кілька років чоловік, за деякими даними, купив 200 старих будинків, які приносять дохід від здачі в оренду понад 140 мільйонів єн (близько 900 000 доларів США).

Побачивши перспективи в недорогих занедбаних будинках, чоловік почав скуповувати об'єкти вартістю менш як 1 мільйон єн Фото: QQ.com

Кавамура зазначає, що його шлях до успіху не був швидким.

"Я ніколи не очікував розбагатіти відразу. Інвестиції в нерухомість вимагають терпіння й уважності", — сказав він.

Історія підприємця надихнула користувачів соціальних мереж.

"Його надійні інвестиції говорять про те, що він доб'ється ще більших висот у майбутньому", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі повертаються в покинуте 300-річне село. Довгі роки поселення перебувало в запустінні, поки у 2009 році не стартував проєкт з його відродження. Жителі, які повернулися, діляться своїми історіями й труднощами, з якими вони стикаються в процесі відновлення села.

Також стало відомо, що звичайний зовні будинок приховує багатовікову таємницю в глибині саду. Покупці будинку отримують рідкісну можливість дослідити печеру, вирубану в пісковику. Усередині розташовані невелика кімната і кругла камера, з'єднані між собою та обладнані електрикою.