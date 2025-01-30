Чоловік, який купив 200 покинутих будинків, заробляє на оренді майже $900 тисяч на рік
Хаято Кавамура працював у компанії з оренди житла, але побачив недоліки найманої роботи. Побачивши перспективи в недорогих покинутих будинках, чоловік почав скуповувати їх і здавати в оренду.
Японський інвестор у нерухомість Хаято Кавамура привернув увагу громадськості, заробивши 140 мільйонів єн (близько 900 000 доларів США) на оренді 200 старих будинків. Його нестандартний підхід до інвестицій викликав активне обговорення в соціальних мережах. Про це пише SCMP.
38-річний підприємець з Осаки з дитинства захоплювався архітектурою. Він часто спостерігав за міськими будинками з оглядового майданчика на вершині гори. Уже в студентські роки Кавамура виявив інтерес до нерухомості, роблячи відвідування об'єктів частиною своїх побачень із дівчиною.
Після закінчення університету він працював у компанії з оренди житла, але побачив недоліки найманої роботи, включно із залежністю кар'єрного зростання від особистих стосунків із начальством. Усвідомивши необхідність фінансової незалежності, він почав відкладати гроші на купівлю нерухомості.
У 23 роки Кавамура придбав квартиру на аукціоні за 1,7 мільйона єн (10 800 доларів США), здавав її в оренду, а через шість років продав за 4,3 мільйона єн. Побачивши перспективи в недорогих занедбаних будинках, він почав скуповувати об'єкти вартістю менше ніж 1 мільйон єн, мінімально ремонтуючи їх і здаючи в оренду.
Деякі з придбаних ним будинків перебували в жахливому стані — у них траплялися мертві тварини або протікав дах. Однак Кавамура бачив у цьому шанс мінімізувати витрати й отримати максимальний прибуток. Ключем до успіху стало також налагодження міцних зв'язків з агентами з нерухомості, що давало йому змогу дізнаватися про найкращі пропозиції першим.
У 2018 році він заснував власну компанію Merryhome, зосередившись на купівлі та здачі в оренду старих будинків. Сьогодні його бізнес приносить стабільно високий дохід, заснований на поєднанні заощаджень, кредитів і прибутку від оренди. За останні кілька років чоловік, за деякими даними, купив 200 старих будинків, які приносять дохід від здачі в оренду понад 140 мільйонів єн (близько 900 000 доларів США).
Кавамура зазначає, що його шлях до успіху не був швидким.
"Я ніколи не очікував розбагатіти відразу. Інвестиції в нерухомість вимагають терпіння й уважності", — сказав він.
Історія підприємця надихнула користувачів соціальних мереж.
"Його надійні інвестиції говорять про те, що він доб'ється ще більших висот у майбутньому", — написав один із них.
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Також стало відомо, що звичайний зовні будинок приховує багатовікову таємницю в глибині саду. Покупці будинку отримують рідкісну можливість дослідити печеру, вирубану в пісковику. Усередині розташовані невелика кімната і кругла камера, з'єднані між собою та обладнані електрикою.