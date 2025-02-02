Случайно посмотрел вверх: мужчина заметил в ночном небе таинственный огненный шар (видео)

Около 62 сообщений о наблюдении огненного шара поступило от жителей Миннесоты, Айовы, Висконсина, Индианы и Мичигана. Один из очевидцев сумел запечатлеть это событие на видео.

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Во вторник, 28 января, вечером жители нескольких штатов Среднего Запада США стали свидетелями редкого астрономического явления — яркого огненного шара, пересекающего ночное небо. Об этом пишет FOX 32.

По данным Американского метеорного общества, явление наблюдалось в 21:03 по центральному времени. Около 62 сообщений о наблюдении огненного шара поступило от жителей Миннесоты, Айовы, Висконсина, Индианы и Мичигана. Один из очевидцев, житель Кристал-Лейк Джон Обер, сумел запечатлеть это событие на видео.

Астроном Джонатан МакДауэлл заявил, что яркие обломки, скорее всего, принадлежат спутнику Starlink компании SpaceX. Он отметил, что если повторный вход объекта в атмосферу произошел в указанное время, то его траектория пролегала над Милуоки, что подтверждается многочисленными наблюдениями из соседних районов, включая Чикаго.

Объект был идентифицирован как спутник Starlink-5693, который вошел в плотные слои атмосферы и, вероятно, полностью сгорел. Несмотря на широкую видимость явления, сообщений о нанесенном ущербе не поступало.

Жители шести штатов заметили необычный объект в небе Фото: FOX News

Жители шести штатов поделились своими впечатлениями от увиденного.

"Я случайно посмотрел вверх и увидел огромный светящийся след, пересекающий небо. Он был разбит на множество частей и двигался очень быстро. Похоже на космический мусор", — написал один из очевидцев.

Другие свидетели описывали огненный след, который ярко горел в ночном небе. Один мужчина заявил, что это был самый крупный и долгоживущий огненный шар, который ему доводилось видеть.

"Ярко-оранжевый светящийся след с первым взрывом, затем через пять секунд еще один оранжевый взрыв. Сразу после этого стало темно", — рассказал житель Уилмингтона, штат Иллинойс.

Ранее Фокус сообщал, что эксперт предупреждает о скором конце западной цивилизации. Даг Кейси уже около десятилетия предупреждает о надвигающемся кризисе, изучая исторические примеры, такие как падение Римской империи. Его нынешний прогноз основан на современных явлениях, включая "культуру отмены" и упадок свободного рынка.

Также стало известно, что НЛО целых 45 минут "преследовал" самолет. Загадочный объект заметили бортпроводница и два пилота. По их словам, белые огни неожиданно сменили цвет на зеленый и были окружены неким подобием "электрического поля".