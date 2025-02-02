Випадково подивився вгору: чоловік помітив у нічному небі таємничу вогняну кулю (відео)

Близько 62 повідомлень про спостереження вогняної кулі надійшло від мешканців Міннесоти, Айови, Вісконсина, Індіани та Мічигану. Один з очевидців зумів зафіксувати цю подію на відео.

Related video

У вівторок, 28 січня, ввечері жителі кількох штатів Середнього Заходу США стали свідками рідкісного астрономічного явища — яскравої вогняної кулі, що перетинає нічне небо. Про це пише FOX 32.

За даними Американського метеорного товариства, явище спостерігалося о 21:03 за центральним часом. Близько 62 повідомлень про спостереження вогняної кулі надійшло від мешканців Міннесоти, Айови, Вісконсина, Індіани та Мічигану. Один з очевидців, житель Кристал-Лейк Джон Обер, зумів зафіксувати цю подію на відео.

Астроном Джонатан МакДауелл заявив, що яскраві уламки, найімовірніше, належать супутнику Starlink компанії SpaceX. Він зазначив, що якщо повторний вхід об'єкта в атмосферу стався в зазначений час, то його траєкторія пролягала над Мілуокі, що підтверджують численні спостереження із сусідніх районів, зокрема Чикаго.

Об'єкт було ідентифіковано як супутник Starlink-5693, який увійшов у щільні шари атмосфери й, ймовірно, повністю згорів. Попри широку видимість явища, повідомлень про завдані збитки не надходило.

Жителі шести штатів помітили незвичайний об'єкт у небі Фото: FOX News

Жителі шести штатів поділилися своїми враженнями від побаченого.

"Я випадково подивився вгору і побачив величезний світний слід, що перетинає небо. Він був розбитий на безліч частин і рухався дуже швидко. Схоже на космічне сміття", — написав один з очевидців.

Інші свідки описували вогняний слід, який яскраво горів у нічному небі. Один чоловік заявив, що це була найбільша і найдовгоживуча вогняна куля, яку йому доводилося бачити.

"Яскраво-помаранчевий світний слід із першим вибухом, потім через п'ять секунд ще один помаранчевий вибух. Відразу після цього стало темно", — розповів житель Вілмінгтона, штат Іллінойс.

Раніше Фокус повідомляв, що експерт попереджає про швидкий кінець західної цивілізації. Даг Кейсі вже близько десятиліття попереджає про кризу, що насувається, вивчаючи історичні приклади, такі як падіння Римської імперії. Його нинішній прогноз ґрунтується на сучасних явищах, включно з "культурою скасування" і занепадом вільного ринку.

Також стало відомо, що НЛО цілих 45 хвилин "переслідував" літак. Загадковий об'єкт помітили бортпровідниця і два пілоти. За їхніми словами, білі вогні несподівано змінили колір на зелений і були оточені якоюсь подобою "електричного поля".