Нашла "тайник": женщина узнала, что ее бойфренд делает с туалетными рулонами (видео)

Девушка по имени Киара поделилась забавным видео, но оно быстро превратилось в дискуссию о разделении домашних обязанностей. Пользователи соцсетей обсуждают, насколько далеко можно зайти, избегая уборки.

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В сети набирает популярность забавное, но в то же время спорное видео, опубликованное пользователем TikTok под ником Киара. В ролике девушка обнаруживает, что ее парень вместо того, чтобы выбрасывать использованные туалетные рулоны в мусорное ведро, тайно прячет их за зеркалом в ванной.

Казалось бы, мелочь, но этот странный поступок вызвал настоящую бурю обсуждений. Видео уже набрало более 400 000 просмотров, а в комментариях развернулись ожесточенные споры. Одни пользователи недоумевают, почему парень выбрал такой сложный путь, вместо того чтобы просто выбросить рулоны, другие признаются, что сами когда-то делали нечто подобное.

Некоторые комментаторы обратили внимание на проблему так называемой "вооруженной некомпетентности" — ситуации, когда человек намеренно демонстрирует неспособность справляться с простыми бытовыми обязанностями, чтобы избежать их выполнения.

Однако Киара поспешила развеять домыслы, заявив в интервью Newsweek, что ее бойфренд – "самый аккуратный человек" в их доме, а ролик был загружен исключительно ради забавы.

"Это всего лишь 10-секундное видео, и оно никак не отражает наш быт или наши отношения. Мне просто показалось это смешным", — прокомментировала она.

Тем не менее дискуссия продолжает разгораться. Одни пользователи делятся схожими историями, рассказывая о том, как их соседи или родственники так же избегают выбрасывания рулонов. Другие же считают подобные привычки признаком несерьезного отношения к домашним обязанностям.

"Это просто ужас. Двое моих соседей по комнате, которые являются братьями и сестрами, буквально просто засовывают их за унитаз и вокруг него. В ванной комнате стоит мусорное ведро", — написал один из них.

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