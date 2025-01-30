Знайшла "схованку": жінка дізналася, що її бойфренд робить із туалетними рулонами (відео)

Дівчина на ім'я Кіара поділилася кумедним відео, але воно швидко перетворилося на дискусію про поділ домашніх обов'язків. Користувачі соцмереж обговорюють, наскільки далеко можна зайти, уникаючи прибирання.

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У мережі набирає популярності кумедне, але водночас суперечливе відео, опубліковане користувачем TikTok під ніком Кіара. У ролику дівчина виявляє, що її хлопець замість того, щоб викидати використані туалетні рулони у відро для сміття, таємно ховає їх за дзеркалом у ванній.

Здавалося б, дрібниця, але цей дивний вчинок викликав справжню бурю обговорень. Відео вже набрало понад 400 000 переглядів, а в коментарях розгорнулися запеклі суперечки. Одні користувачі дивуються, чому хлопець обрав такий складний шлях, замість того щоб просто викинути рулони, інші зізнаються, що самі колись робили щось подібне.

Деякі коментатори звернули увагу на проблему так званої "збройної некомпетентності" — ситуації, коли людина навмисно демонструє нездатність впоратися з простими побутовими обов'язками, щоб уникнути їх виконання.

Однак Кіара поспішила розвіяти домисли, заявивши в інтерв'ю Newsweek, що її бойфренд — "найохайніша людина" в їхньому домі, а ролик завантажили виключно заради забави.

"Це всього лише 10-секундне відео, і воно ніяк не відображає наш побут або наші стосунки. Мені просто здалося це смішним", — прокоментувала вона.

Проте дискусія продовжує розгоратися. Одні користувачі діляться схожими історіями, розповідаючи про те, як їхні сусіди або родичі так само уникають викидання рулонів. Інші ж вважають подібні звички ознакою несерйозного ставлення до домашніх обов'язків.

"Це просто жах. Двоє моїх сусідів по кімнаті, які є братами та сестрами, буквально просто засовують їх за унітаз і навколо нього. У ванній кімнаті стоїть відро для сміття", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка одягла "спірне" вбрання на роботу і негайно пошкодувала про це. Бет Бакінгем зізналася, що почувалася незатишно весь день через те, що її вбрання привертало зайву увагу колег. Вона також запропонувала альтернативні варіанти одягу для офісу, які поєднують зручність і стиль.

Також стало відомо, що подружки натиснули на таємничу кнопку в громадському туалеті. Інцидент стався в барі, де дві подруги помітили в туалеті загадкову кнопку і, рухомі цікавістю, вирішили натиснути на неї. Те, що сталося потім, викликало справжній ажіотаж серед користувачів соцмереж.