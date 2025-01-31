Десять лет спустя: женщина вздрогнула, узнав правду о своей "подруге" по переписке

Линдсей Джоанн среди множества писем получила послание от "Бена", который представился 14-летним мальчиком, живущим неподалеку. Однако на самом деле ее новый друг оказался взрослым мужчиной, которого впоследствии осудили.

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Жительница Великобритании Линдсей Джоанн рассказала в соцсетях жуткую историю из своего подросткового прошлого. В течение нескольких лет она вела переписку с человеком, которого считала своим ровесником, но спустя 10 лет выяснилось, что на самом деле это был 55-летний мужчина, впоследствии осужденный за преступления против несовершеннолетних. Об этом пишет Daily Record.

Линдсей начала переписку в 13 лет, когда ее адрес был опубликован в разделе "друзей по переписке" в одном из журналов. Среди множества писем она получила послание от "Бена", который представился 14-летним мальчиком, живущим неподалеку. Их дружба длилась несколько лет, и девушка делилась с ним своими переживаниями, как с лучшим другом.

В 14 лет ситуация изменилась. Бен начал присылать "секретные конверты" с описаниями интимных подробностей своей жизни. Несмотря на дискомфорт, Линдсей продолжала переписку, не подозревая, что ее друг вовсе не подросток. Позже, когда она поступила в колледж и предложила встретиться, Бен отказался, объяснив это стеснением.

Постепенно девушка начала осознавать странность их отношений, а окончательно прервала переписку после трагической гибели своей сестры. В момент, когда ей было особенно тяжело, Бен проигнорировал ее боль, и Линдсей решила больше не отвечать на его письма.

Спустя 10 лет, когда женщина уже работала, ее мать сообщила, что полиция разыскивает ее из-за старого друга по переписке. Линдсей пришлось зачитывать их письма следователям, узнав, что Бен на самом деле оказался преступником, который обманывал детей в течение многих лет.

История вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Многие пользователи отметили, что подобные случаи были распространены раньше, когда переписка через журналы была популярной.

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