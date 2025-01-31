Десять років потому: жінка здригнулася, дізнавшись правду про свою "подругу" по листуванню

Ліндсей Джоанн серед безлічі листів отримала послання від "Бена", який представився 14-річним хлопчиком, що живе неподалік. Однак насправді її новий друг виявився дорослим чоловіком, якого згодом засудили.

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Мешканка Великої Британії Ліндсей Джоанн розповіла в соцмережах моторошну історію зі свого підліткового минулого. Протягом кількох років вона вела листування з людиною, яку вважала своїм ровесником, але через 10 років з'ясувалося, що насправді це був 55-річний чоловік, згодом засуджений за злочини проти неповнолітніх. Про це пише Daily Record.

Ліндсей почала листування в 13 років, коли її адресу було опубліковано в розділі "друзів по листуванню" в одному з журналів. Серед безлічі листів вона отримала послання від "Бена", який представився 14-річним хлопчиком, що живе неподалік. Їхня дружба тривала кілька років, і дівчина ділилася з ним своїми переживаннями, як із найкращим другом.

У 14 років ситуація змінилася. Бен почав надсилати "секретні конверти" з описами інтимних подробиць свого життя. Попри дискомфорт, Ліндсей продовжувала листування, не підозрюючи, що її друг зовсім не підліток. Пізніше, коли вона вступила до коледжу і запропонувала зустрітися, Бен відмовився, пояснивши це соромом.

Поступово дівчина почала усвідомлювати дивність їхніх стосунків, а остаточно перервала листування після трагічної загибелі своєї сестри. У момент, коли їй було особливо важко, Бен проігнорував її біль, і Ліндсей вирішила більше не відповідати на його листи.

Через 10 років, коли жінка вже працювала, її мати повідомила, що поліція розшукує її через старого друга по листуванню. Ліндсей довелося зачитувати їхні листи слідчим, дізнавшись, що Бен насправді виявився злочинцем, який обманював дітей протягом багатьох років.

Історія викликала широкий резонанс у соціальних мережах. Багато користувачів зазначили, що подібні випадки були поширені раніше, коли листування через журнали було популярним.

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