Соседи в ярости: миллиардер хочет построить подземную базу для своего вертолета (фото)

Жители элитного района недовольны новым проектом их соседа, которого прозвали "Бэтменом". Владелец особняка хочет регулярно использовать частный вертолет на своей территории.

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В пригороде Лондона (Анлия) разгорается конфликт. Состоятельный владелец особняка Cookham Dene, прозванный местными жителями "Бэтменом", планирует построить подземный лифт для своего вертолета. Однако соседи возмущены этим проектом и уже выразили свое недовольство. Об этом пишет Metro.

По поданной заявке предполагается, что подъемник будет расположен на глубине восьми метров и выполнен из бетона, а его крыша будет замаскирована травяным покровом. Целью строительства называется удобство владельца, который хочет регулярно использовать частный вертолет на своей территории.

В онлайн-документах уточняется, что вертолеты, приземляющиеся на участке, подвержены погодным условиям и представляют потенциальную угрозу безопасности. Однако многие местные жители считают, что появление подземного ангара лишь усугубит ситуацию.

Состоятельный владелец особняка Cookham Dene, прозванный местными жителями "Бэтменом" Фото: SWNS

Жители обеспокоены возможным шумом и вторжением в их частную жизнь. Один из них резко высказался в интернете.

"Возмутительно даже рассматривать возможность разрешения использования вертолета в жилом районе. Этот человек может доехать до аэропорта Биггин-Хилл за 10 минут! Вертолеты нарушают нашу частную жизнь, пролетая слишком близко к домам. Я категорически против", — написал он.

Другой местный житель напомнил, что предыдущий владелец особняка также пользовался вертолетом, и это доставляло массу неудобств.

"Я помню этот ужасный шум, запах авиационного топлива, дребезжащие окна и двери. Мой младенец плакал при каждом взлете. Вертолеты не должны использоваться в жилых районах", — сказал он.

74-летняя Сью МакНамара, чей дом выходит окнами на участок будущего строительства, считает этот проект "экологической катастрофой".

"Это абсолютно аморально и вредно для окружающей среды. Я всегда выступала против частных вертолетов – это неправильно", — отметила она.

Особняк Cookham Dene в пригороде Лондона Фото: SWNS

Однако не все в округе настроены столь категорично. Некоторые жители считают подземную вертолетную базу инновационной и интересной идеей.

56-летний Лоуренс Кемп, живущий по соседству уже 22 года, рассказал, что его дети любили наблюдать за взлетающими вертолетами.

"Это было весело! Он же не собирается превращать участок в аэропорт. Лифт будет под землей – никаких проблем", — сказал он.

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