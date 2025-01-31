Сусіди розлючені: мільярдер хоче побудувати підземну базу для свого вертольота (фото)

Мешканці елітного району незадоволені новим проєктом їхнього сусіда, якого прозвали "Бетменом". Власник особняка хоче регулярно використовувати приватний вертоліт на своїй території.

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У передмісті Лондона (Анлія) розгорається конфлікт. Заможний власник особняка Cookham Dene, прозваний місцевими жителями "Бетменом", планує збудувати підземний ліфт для свого вертольота. Однак сусіди обурені цим проєктом і вже висловили своє невдоволення. Про це пише Metro.

За поданою заявкою передбачається, що підйомник буде розташований на глибині восьми метрів і виконаний з бетону, а його дах буде замаскований трав'яним покривом. Метою будівництва називається зручність власника, який хоче регулярно використовувати приватний вертоліт на своїй території.

В онлайн-документах уточнюється, що вертольоти, які приземляються на ділянці, схильні до погодних умов і становлять потенційну загрозу безпеці. Однак багато місцевих жителів вважають, що поява підземного ангара лише погіршить ситуацію.

Заможний власник особняка Cookham Dene, прозваний місцевими жителями "Бетменом" Фото: SWNS

Жителі занепокоєні можливим шумом і вторгненням у їхнє приватне життя. Один із них різко висловився в інтернеті.

"Обурливо навіть розглядати можливість дозволу використання вертольота в житловому районі. Ця людина може доїхати до аеропорту Біггін-Гілл за 10 хвилин! Вертольоти порушують наше приватне життя, пролітаючи занадто близько до будинків. Я категорично проти", — написав він.

Інший місцевий житель нагадав, що попередній власник особняка також користувався гелікоптером, і це приносило масу незручностей.

"Я пам'ятаю цей жахливий шум, запах авіаційного пального, деренчливі вікна та двері. Моє немовля плакало при кожному зльоті. Вертольоти не повинні використовуватися в житлових районах", — сказав він.

74-річна Сью МакНамара, чий будинок виходить вікнами на ділянку майбутнього будівництва, вважає цей проєкт "екологічною катастрофою".

"Це абсолютно аморально і шкідливо для навколишнього середовища. Я завжди виступала проти приватних вертольотів — це неправильно", — зазначила вона.

Особняк Cookham Dene в передмісті Лондона Фото: SWNS

Однак не всі в окрузі налаштовані настільки категорично. Деякі жителі вважають підземну вертолітну базу інноваційною та цікавою ідеєю.

56-річний Лоуренс Кемп, який живе по сусідству вже 22 роки, розповів, що його діти любили спостерігати за гелікоптерами, що злітають.

"Це було весело! Він же не збирається перетворювати ділянку на аеропорт. Ліфт буде під землею — жодних проблем", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що турист виявив у своєму готельному номері повноцінний літак. Чоловік очікував отримати стандартний готельний номер. Однак замість звичної обстановки він виявив всередині повноцінний макет літака.

Також стало відомо, що звичайний зовні будинок приховує багатовікову таємницю в глибині саду. Покупці будинку отримують рідкісну можливість дослідити печеру, вирубану в пісковику. Усередині розташовані невелика кімната і кругла камера, з'єднані між собою та обладнані електрикою.