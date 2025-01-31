Лысина — это удобно и красиво: топ самых красивых голых пород собак (фото)

Эти породы отлично подойдут тем, у кого аллергия на шерсть. Они умные и найдут общий язык со всеми членами семьи.

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При выборе собаки следует обращать внимание, есть ли у человека аллергия на шерсть. В случае положительного ответа голый домашний любимец может стать отличным решением проблемы. Они не линяют, привлекают внимание своей яркой внешностью и покоряют сердца приятным характером. Daily Paws со ссылкой на доцента Университета Теннесси, доктора ветеринарной медицины Элизабет Р. Дрейк пишет, что отсутствие шерсти у таких животных пород вызвано случайной генетической мутацией. Этот ген влияет на развитие других частей тела — именно поэтому у лысых пород зубы необычной формы.

Топ лысых пород собак

Умный, игривый и дружелюбный, американский голый терьер быстро учится и является хорошим компаньоном. Эта разновидность терьера появилась в Луизиане в 1970-х годах.

Американский голый терьер

Перуанская орхидея инков (или перуанская голая собака) названа в честь цветов, среди которых жили представители этой породы, когда их обнаружили испанские конкистадоры. Собака полностью безволосая за исключением "ирокеза" на голове и редких пучков волос на хвосте и лапах.

Перуанская орхидея инков (или перуанская голая собака)

Ксолоитцкуинтли или мексиканская голая собака имеет острый интеллект и привлекательную внешность. У нее могут быть короткие грубые волосы на голове, хвосте и лапах, а также выступающие вперед зубы.

Ксолоитцкуинтли

Китайская хохлатая собака имеет шелковистые пучки шерсти на голове, хвосте и лапах. Это дружелюбный маленький комнатный песик, который хорошо ладит со всеми — и с детьми, и с пожилыми людьми, и даже с кошками.

Китайская хохлатая собака

Лысые чихуахуа менее распространены, чем "пушистая" версия этой породы. Однако они так же отважные, умные и дерзкие.

Лисий чихуахуа

Об африканской голую собаку известно немного. Вероятно, появилась она в Африке. За исключением пучка на макушке, эти собаки безволосые.

Африканская голая собака

Ранее эксперты рассказывали о породах собак, которых почти не нужно выгуливать. Им будет достаточно всего полчаса побегать — это могут быть две короткие 15-минутные прогулки.

Недавно специалист также рассказывал, каких собак он бы не заводил ни в коем случае. У многих из этих пород проблемы со здоровьем, социализацией и поведением.