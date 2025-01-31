Лисина — це зручно та красиво: топ найгарніших голих порід собак (фото)

Ці породи відмінно підійдуть тим, у кого алергія на шерсть. Вони розумні та знайдуть спільну мову з усіма членами родини.

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При виборі собаки слід звертати увагу, чи є у людини алергія на шерсть. В разі позитивної відповіді голий домашній улюбленець може стати чудовим рішенням проблеми. Вони не линяють, привертають увагу своєю яскравою зовнішністю і підкорюють серця приємним характером. Daily Paws з посиланням на доцента Університету Теннессі, доктора ветеринарної медицини Елізабет Р. Дрейк пише, що відсутність шерсті у таких тварин порід спричинена випадковою генетичною мутацією. Цей ген впливає на розвиток інших частин тіла — саме тому у лисих порід зуби незвичної форми.

Топ лисих порід собак

Розумний, грайливий та доброзичливий, американський голий тер'єр швидко вчиться і є гарним компаньйоном. Цей різновид тер'єра з'явився в Луїзіані в 1970-х роках.

Американський голий тер'єр

Перуанська орхідея інків (або перуанська гола собака) названа на честь квітів, серед яких жили представники цієї породи, коли їх виявили іспанські конкістадори. Собака повністю безволоса за винятком "ірокезу" на голові та рідких пучків волосся на хвості та лапах.

Перуанська орхідея інків (або перуанська гола собака)

Ксолоітцкуінтлі або мексиканська гола собака має гострий інтелект і привабливу зовнішність. У неї може бути коротке грубе волосся на голові, хвості та лапах, а також зуби, що виступають вперед.

Ксолоітцкуінтлі

Китайський чубатий собака має шовковисті пучки вовни на голові, хвості та лапах. Це доброзичливий маленький кімнатний песик, який добре ладнає з усіма — й з дітьми, й з людьми похилого віку, й навіть з кішками.

Китайський чубатий собака

Лисі чихуахуа менш поширені, ніж "пухнаста" версія цієї породи. Однак вони так само відважні, розумні та зухвалі.

Лисий чихуахуа

Про африканську голу собаку відомо небагато. Ймовірно, з'явилась вона в Африці. За винятком пучка на маківці, ці собаки безволосі.

Африканський голий собака

Раніше експерти розповідали про породи собак, яких майже не потрібно вигулювати. Їм буде достатньо всього пів години побігати — це можуть бути дві короткі 15-хвилинні прогулянки.

Нещодавно фахівець також розповідав, яких собак він би не заводив у жодному випадку. У багатьох з цих порід проблеми зі здоров'ям, соціалізацією та поведінкою.