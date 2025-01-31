Мойка в бачке унитаза: как выглядит самая маленькая ванная в Нью-Йорке (видео)

Живущая восемь лет в Нью-Йорке Эмили Бонани поделилась в TikTok уникальными особенностями квартиры. Ванная комната в ней настолько мала, что туалет пришлось совместить с мойкой.

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Жительница Нью-Йорка Эмили Бонани, живущая в городе уже восемь лет, поделилась в TikTok уникальными особенностями своей квартиры. Оказалась, что у нее самая маленькая ванная комната в городе.

Ролик Эмили набрал почти 14 миллионов просмотров с момента публикации 27 января. Она рассказала журналу Newsweek, что живет в Нью-Йорке восемь лет, работает креативным руководителем в рекламном агентстве и собирается переехать из своей квартиры в Нижнем Манхэттене.

Она проводит зрителям экскурсию по ванной комнате и описывает ее "ненормальные" аспекты. Сперва Эмили указывает на стойку с крючками на двери и на занавеску для душа, коврик для ванной, а также держатель зубных щеток. При этом видно, насколько минимальное расстояние остается от бачка туалета до стены.

Самое удивительное, что мойку хозяева умудрились встроить в верхнюю часть бачка унитаза. Смыв воды в туалете без открытия крана мойки невозможен.

Девушка платит за аренду квартиры около 2000 долларов в месяц.

"Честно говоря, сначала мне очень понравилась эта квартира. Это прекрасное место и здание", — рассказала Бонани.

Пользователи соцсети были шокированы необычной ванной комнатой. Многие из них не поверили, что такое вообще возможно.

Напомним, в Нью-Йорке подростки проникли в пустой поезд метро, стоявший около станции 71st Avenue и проехались на нем со скоростью 50 км/ч. После схожих инцидентов у пассажиров возникали сомнения в безопасности метро.

Фокус ранее писал о неожиданных и тайных учениях в Нью-Йорке по ликвидации последствий ядерного удара. Обычные американцы могли встретить на улицах военных в защитных костюмах.