Мийка в бачку унітазу: як виглядає найменша ванна в Нью-Йорку (відео)

Емілі Бонані, яка живе вісім років у Нью-Йорку, поділилася в TikTok унікальними особливостями квартири. Ванна кімната в ній настільки мала, що туалет довелося поєднати з мийкою.

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Мешканка Нью-Йорка Емілі Бонані, яка живе в місті вже вісім років, поділилася в TikTok унікальними особливостями своєї квартири. Виявилося, що у неї найменша ванна кімната в місті.

Ролик Емілі набрав майже 14 мільйонів переглядів з моменту публікації 27 січня. Вона розповіла журналу Newsweek, що живе в Нью-Йорку вісім років, працює креативним керівником у рекламному агентстві та збирається переїхати зі своєї квартири в Нижньому Мангеттені.

Вона проводить глядачам екскурсію ванною кімнатою та описує її "ненормальні" аспекти. Спершу Емілі вказує на стійку з гачками на дверях і на фіранку для душу, килимок для ванної, а також тримач зубних щіток. При цьому видно, наскільки мінімальна відстань залишається від бачка туалету до стіни.

Найдивовижніше, що мийку господарі примудрилися вбудувати у верхню частину бачка унітазу. Змив води в туалеті без відкриття крана мийки неможливий.

Дівчина платить за оренду квартири близько 2000 доларів на місяць.

"Чесно кажучи, спочатку мені дуже сподобалася ця квартира. Це прекрасне місце і будівля", — розповіла Бонані.

Користувачі соцмережі були шоковані незвичайною ванною кімнатою. Багато хто з них не повірив, що таке взагалі можливо.

Нагадаємо, у Нью-Йорку підлітки проникли в порожній поїзд метро, що стояв біля станції 71st Avenue і проїхалися на ньому зі швидкістю 50 км/год. Після схожих інцидентів у пасажирів виникали сумніви в безпеці метро.

Фокус раніше писав про несподівані і таємні навчання в Нью-Йорку з ліквідації наслідків ядерного удару. Звичайні американці могли зустріти на вулицях військових у захисних костюмах.