Семейная пара сбежала из города и построила дом мечты из старых контейнеров (фото)

Лекси Ньюкирк и ее супруг Диего всегда интересовались нестандартными архитектурными решениями, поэтому выбрали для своего жилья старые контейнеры, превратив их в удобный и компактный дом. Каждый из них обошелся им всего в 5 500 долларов.

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Молодая супружеская пара из Техаса (США), 24-летняя Лекси Ньюкирк и 25-летний Диего, осуществила мечту о собственном доме, потратив 60 тысяч долларов на его строительство. Они использовали два 40-футовых морских контейнера, чтобы создать уникальное жилье в живописной сельской местности. Об этом пишет New York Post.

Пара давно хотела сбежать от шумной городской жизни, поэтому приобрела участок земли площадью 12,5 акра за 180 000 долларов. Они всегда восхищались необычными архитектурными решениями и решили сделать компактный, но функциональный дом из контейнеров, каждый из которых стоил им всего по 5 500 долларов.

Диего, работающий в сфере устранения плесени, самостоятельно занимался строительством, превратив контейнеры в уютное жилище площадью 640 квадратных футов с одной спальней и ванной комнатой. Ожидается, что строительство будет полностью завершено к марту, а пока пара живет в переоборудованном фургоне, который они приобрели в Facebook Marketplace за 4 000 долларов.

Пара потратила 60 тысяч долларов Фото: SWNS

Первоначально супруги планировали создать "экзотическое крошечное ранчо Airbnb" с 15–20 мини-домами, но не смогли получить разрешение на коммерческий проект. Тогда они решили сосредоточиться на строительстве собственного жилья и дальнейшей организации усадьбы.

Работы велись поэтапно, чтобы грамотно распределить расходы. Они подготовили фундамент, провели электричество на 300 футов, установили септик, а затем сложили контейнеры друг на друга. Сейчас пара на финальной стадии строительства – после монтажа гипсокартона останется лишь завершить отделку.

Пара на финальной стадии строительства Фото: SWNS

В будущем Лекси и Диего мечтают построить барндоминиум (дом из переоборудованного сарая) и уже приобрели кур и двух коров для своей фермы.

"Мы не хотели тратить деньги на типичное жилье в городе, где дома стоят вплотную друг к другу. Мы хотим вдохновлять людей на альтернативные проекты и показать, что можно жить по-другому", – говорит Лекси.

Ранее Фокус сообщал, что жители возвращаются в заброшенную 300-летнюю деревню. Долгие годы поселение находилось в запустении, пока в 2009 году не стартовал проект по его возрождению. Вернувшиеся жители делятся своими историями и трудностями, с которыми они сталкиваются в процессе восстановления деревни.

Также стало известно, что купившая 135-летний "дом мечты" пара, обнаружила, что у него нет фундамента. Узнав о проблеме Кайли и Джей МакКой приняли радикальное решение. Супруги решили поднять дом на 18 дюймов, удалить глину и камни и построить полноценный подвал.