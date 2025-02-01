Сімейна пара втекла з міста і побудувала будинок мрії зі старих контейнерів (фото)

Лексі Ньюкірк і її чоловік Дієго завжди цікавилися нестандартними архітектурними рішеннями, тому вибрали для свого житла старі контейнери, перетворивши їх на зручний і компактний будинок. Кожен з них обійшовся їм всього в 5 500 доларів.

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Молода подружня пара з Техасу (США), 24-річна Лексі Ньюкірк і 25-річний Дієго, здійснила мрію про власний будинок, витративши 60 тисяч доларів на його будівництво. Вони використали два 40-футових морських контейнери, щоб створити унікальне житло в мальовничій сільській місцевості. Про це пише New York Post.

Пара давно хотіла втекти від галасливого міського життя, тому придбала ділянку землі площею 12,5 акра за 180 000 доларів. Вони завжди захоплювалися незвичайними архітектурними рішеннями і вирішили зробити компактний, але функціональний будинок із контейнерів, кожен з яких коштував їм лише по 5 500 доларів.

Дієго, який працює у сфері усунення цвілі, самостійно займався будівництвом, перетворивши контейнери на затишне житло площею 640 квадратних футів з однією спальнею і ванною кімнатою. Очікується, що будівництво буде повністю завершено до березня, а поки що пара живе в переобладнаному фургоні, який вони придбали у Facebook Marketplace за 4 000 доларів.

Пара витратила 60 тисяч доларів Фото: SWNS

Спочатку подружжя планувало створити "екзотичне крихітне ранчо Airbnb" з 15-20 міні-будинками, але не змогло отримати дозвіл на комерційний проєкт. Тоді вони вирішили зосередитися на будівництві власного житла і подальшій організації садиби.

Роботи велися поетапно, щоб грамотно розподілити витрати. Вони підготували фундамент, провели електрику на 300 футів, встановили септик, а потім склали контейнери один на одного. Зараз пара на фінальній стадії будівництва — після монтажу гіпсокартону залишиться лише завершити оздоблення.

Пара на фінальній стадії будівництва Фото: SWNS

У майбутньому Лексі та Дієго мріють побудувати барндомініум (будинок із переобладнаного сараю) і вже придбали курей та двох корів для своєї ферми.

"Ми не хотіли витрачати гроші на типове житло в місті, де будинки стоять впритул один до одного. Ми хочемо надихати людей на альтернативні проєкти й показати, що можна жити по-іншому", — каже Лексі.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі повертаються в покинуте 300-річне село. Довгі роки поселення перебувало в запустінні, поки у 2009 році не стартував проєкт з його відродження. Жителі, які повернулися, діляться своїми історіями й труднощами, з якими вони стикаються в процесі відновлення села.

Також стало відомо, що пара, яка купила 135-річний "будинок мрії", виявила, що у нього немає фундаменту. Дізнавшись про проблему, Кайлі і Джей МакКой прийняли радикальне рішення. Подружжя вирішило підняти будинок на 18 дюймів, видалити глину і каміння і побудувати повноцінний підвал.