25-летняя женщина, которая "застряла" в теле 8-летней девочки, не может выйти замуж (фото)

В 16 лет Шона Рэй узнала, что перестала развиваться, несмотря на регулярный прием гормонов роста. Из-за своего состояния она испытывает трудности со знакомствами и сейчас одинока.

Related video

25-летняя Шона Рэй из Великобритании "застряла" в теле восьмилетней девочки. Женщина ростом 1 м 16 см рассказала, что родители с детства научили ее, как избегать нежелательных знакомств. Теперь ей довольно трудно завязать с кем-то отношения и выйти замуж. Об этом пишет издание The Sun.

"В этом мире очень легко стать добычей, будучи маленькой девочкой, поэтому родители научили меня правилам безопасности с раннего возраста. В конце концов, я боялась ходить на свидания и флиртовать с кем-то", — рассказала Шона, выступая на подкасте The Unplanned Podcast.

Шона Рэй с бывшим парнем Фото: TikTok

Шона страдала редким заболеванием. В шестимесячном возрасте девочке диагностировали редкую форму рака мозга, и она прошла курс химиотерапии. К счастью, болезнь отступила, но нарушила работу гипофиза, что, среди прочего, повлияло на мозг, кожу, репродуктивные органы, зрение и рост.

Трудности со знакомствами

В 16 лет Рэй узнала, что перестала развиваться, несмотря на регулярный прием гормонов роста. Из-за своего состояния она испытывает трудности со знакомствами и сейчас одинока.

"Мои последние отношения закончились, потому что парень не хотел идти со мной в ресторан или просто прогуляться. С работой также проблемы — все начальники мерзавцы, за***цы и идиоты", — добавляет Рэй, которая позже стала звездой собственного реалити-шоу.

Сейчас британка держит свою личную жизнь в секрете. В декабре 2023 года она опубликовала в Instagram серию фотографий с эмодзи, чтобы закрыть лицо нового кавалера. "Пожалуйста, прошу вас, поддержите меня и воздержитесь от ненависти", — отметила Рэй.

Рэй со своими родственниками Фото: TikTok

Напомним, Данетт Бурцлафф-Хааг, когда ей было 10 лет, чуть не сгорела в доме после взрыва газа, получив ужасные ожоги около 70% тела. Однако женщина не позволила старым шрамам стать помехой ее мечтам.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.