25-річна жінка, яка "застрягла" у тілі 8-річної дівчинки, не може вийти заміж (фото)

У 16 років Шона Рей дізналася, що перестала розвиватися, попри регулярний прийом гормонів росту. Через свій стан вона відчуває труднощі зі знайомствами й наразі самотня.

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25-річна Шона Рей із Великої Британії "застрягла" у тілі восьмирічної дівчинки. Жінка зі зростом 1 м 16 см розповіла, що батьки змалечку навчили її, як уникати небажаних знайомств. Тепер їй досить важко зав’язати з кимось стосунки та вийти заміж. Про це пише видання The Sun.

"У цьому світі дуже легко стати здобиччю, бувши маленькою дівчинкою, тому батьки навчили мене правил безпеки з раннього віку. Зрештою, я боялася ходити на побачення та фліртувати з кимось", — розповіла Шона, виступаючи на подкасті The Unplanned Podcast.

Шона Рей з колишнім хлопцем Фото: TikTok

Шона страждала на рідкісне захворювання. У шестимісячному віці дівчинці діагностували рідкісну форму раку мозку, і вона пройшла курс хімієтерапії. На щастя, хвороба відступила, але порушила роботу гіпофіза, що, серед іншого, вплинуло на мозок, шкіру, репродуктивні органи, зір та зріст.

Труднощі зі знайомствами

У 16 років Рей дізналася, що перестала розвиватися, попри регулярне приймання гормонів росту. Через свій стан вона відчуває труднощі зі знайомствами й наразі самотня.

"Мої останні стосунки закінчилися, тому що хлопець не хотів йти зі мною у ресторан або просто прогулятися. З роботою також проблеми — усі начальники мерзотники, за***ці та ідіоти", — додає Рей, яка згодом стала зіркою власного реаліті-шоу.

Наразі британка тримає своє особисте життя у секреті. У грудні 2023 року вона опублікувала в Instagram серію фотографій з емодзі, щоб закрити обличчя нового кавалера. "Будь ласка, прошу вас, підтримайте мене й утримайтеся від ненависті", — зазначила Рей.

Рей зі своїми родичами Фото: TikTok

Нагадаємо, Данетт Бурцлафф-Хааг, коли їй було 10 років, мало не згоріла в будинку після вибуху газу, отримавши жахливі опіки близько 70% тіла. Однак жінка не дозволила старим шрамам стати на заваді її мріям.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.