Судья требовал от мужчины "наконец повзрослеть": что сделал осужденный, детали

Судья города Лидс Энриан Лоуэр заслушал дело 34-летнего Антона Манна, которого местная полиция в очередной раз задержала в саду своей бывшей. Во время слушаний стало известно, почему мужчина постоянно преследовал девушку.

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Британская полиция задержала 34-летнего местного жителя Антона Манна, который прятался между кустами в саду своей бывшей девушки. Впоследствии суд обнаружил, что мужчина в очередной раз нарушил запрет не приближаться к бывшей, и теперь ему грозит заключение, пишет издание New York Post.

Во время судебных слушаний, оказалось, что за 13 дней до задержания, другой судья вынес запрет господину Манну приближаться к своей бывшей девушке. Оказалось, что мужчина очень "болезненно" разошелся, и поэтому пытался поговорить со своей бывшей, однако женщина заявила о преследовании и домогательствах.

Однако мужчину в очередной раз задержали в саду возле дома экс-девушки, то другой судья пытался установить, почему подозреваемый снова пытался ворваться к бывшей. Мужчина признал себя виновным в нарушении запретительного предписания.

Осужденный Антон Манн (фото: North Yorkshire Police)

Прокуратура Кэтрин Уолтерс заявила на суде, что подозреваемый продолжает нарушать запреты, а потому просит суд "ужесточить меру наказания" для господина Манна.

"Боюсь ошибиться, но мне кажется, что вы снова стали на плохой путь. Пора повзрослеть, господин Манне", — сказал судья Эдриан Ловер после оглашенного приговора в 12 недель заключения.

Также мужчина должен заплатить 240 фунтов (12,5 тыс. грн), а также обязан пройти курс воздержания от алкоголя в течение 120 дней. Также господин Манн должен пройти психологические курсы, которые помогут "стабилизировать его состояние", ведь во время слушаний стало известно, что мужчина очень давно страдает от депрессивных расстройств, и недавно ему диагностировали "пограничное расстройство личности".

В то же время адвокат осужденного Брайан Наттни сказал, что его подзащитный пошел в дом бывшей, чтобы собрать вещи, необходимые для поиска новой работы. Он утверждал, что именно бывшая девушка набрала Антона и попросила забрать вещи.

Сейчас адвокат говорит, что будет подавать апелляцию, ведь приговор в 12 недель теперь лишит его клиента работы, и они будут требовать выплатить компенсацию за неправомерное решение суда.

Ранее сообщалось, что жена подала на мужа в суд из-за его чрезмерной заботы о кошке. Судья М. Нагапрасанна отметил, что женщина пожаловалась на то, что муж больше заботится о кошке, чем о ней, и что животное неоднократно царапало ее, провоцируя ссоры.

Впоследствии стало известно, как во Франции женщина судилась с местными властями из-за дикого кабана. Власти требовали от фермерши Элоди Каппе отдать на усыпление самку дикого кабана, за которой женщина ухаживала два года. Суд разобрался в этом деле и объявил свое решение.