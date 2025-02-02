Суддя вимагав від чоловіка "нарешті подорослішати": що зробив засуджений, деталі

Суддя міста Лідс Енріан Лоуер заслухав справу 34-річного Антона Манна, якого місцева поліція вчергове затримала у саду своєї колишньої. Під час слухань стало відомо, чому чоловік постійно переслідував дівчину.

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Британська поліція затримала 34-річного місцевого мешканця Антона Манна, який ховався між кущами в саду своєї колишньої дівчини. Згодом суд виявив, що чоловік учергове порушив заборону не наближатися до колишньої, і тепер йому загрожує ув'язнення, пише видання New York Post.

Під час судових слухань, виявилося, що за 13 днів до затримання, інший суддя виніс заборону пану Манну наближатися до своєї колишньої дівчини. Виявилося, що чоловік дуже "болісно" розійшовся, і тому намагався поговорити зі своєю колишньою, однак жінка заявила про переслідування та домагання.

Однак чоловіка вчергове затримали в саду біля будинку екс-дівчини, то інший суддя намагався встановити, чому підозрюваний знову намагався вдертися до колишньої. Чоловік визнав себе винним у порушенні заборонного припису.

Засуджений Антон Манн (фото: North Yorkshire Police)

Прокуратура Кетрін Волтерс заявила на суді, що підозрюваний продовжує порушувати заборони, а тому просить суд "посилити міру покарання" для пана Манна.

"Боюся помилитися, та мені здається, що ви знову стали на поганий шлях. Час подорослішати, пане Манне", — сказав суддя Едріан Ловер після оголошеного вироку в 12 тижнів ув'язнення.

Також чоловік має сплатити 240 фунтів (12,5 тис. грн), а також зобов'язаний пройти курс утримання від алкоголю протягом 120 днів. Також пан Манн має пройти психологічні курси, які допоможуть "стабілізувати його стан", адже під час слухань стало відомо, що чоловік дуже давно страждає від депресивних розладів, і нещодавно йому діагностувати "межовий розлад особистості".

Водночас адвокат засудженого Браян Наттні сказав, що його підзахисний пішов до будинку колишньої, щоби зібрати речі, необхідні для пошуку нової роботи. Він стверджував, що саме колишня дівчина набрала Антона та попросила забрати речі.

Наразі адвокат каже, що подаватиме апеляцію, адже вирок у 12 тижнів тепер позбавить його клієнта роботи, і вони вимагатимуть виплатити компенсацію за неправомірне рішення суду.

Раніше повідомлялося, що дружина подала на чоловіка до суду через його надмірну турботу про кішку. Суддя М. Нагапрасанна зазначив, що жінка поскаржилася на те, що чоловік більше піклується про кішку, ніж про неї, і що тварина неодноразово дряпала її, провокуючи сварки.

Згодом стало відомо, як у Франції жінка судилася з місцевою владою через дикого кабана. Влада вимагала від фермерки Елоді Каппе віддати на присипляння самку дикого кабана, яку жінка доглядала два роки. Суд розібрався у цій справі й оголосив своє рішення.