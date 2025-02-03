Редкое явление: гигантский айсберг перевернулся на глазах у туристов (видео)

На видео запечатлен момент, когда покрытая снегом вершина айсберга медленно погружается в воду, в то время как скрытая подводная часть поднимается и становится видимой.

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Группа туристов в Аргентине стала очевидцами редчайшего природного явления. Огромный айсберг перевернулся прямо перед их глазами. Камеры зафиксировали момент, когда массивная ледяная глыба начала вращаться в воде, демонстрируя скрытые процессы, происходящие в ледниках. Об этом сообщает AccuWeather.

На кадрах видно, как заснеженная верхушка айсберга постепенно уходит под воду, а ранее невидимая подводная часть выходит на поверхность. Потрясенные туристы эмоционально реагируют на этот впечатляющий момент. Ученые отмечают, что подобные явления происходят редко и связаны с изменением центра тяжести айсберга после его откола от ледника.

Многие пользователи соцсетей были напуганы и удивлены подобным зрелищем. Некоторые из них принялись шутить в комментариях, а некоторые волноваться за туристов.

"Хотелось бы, чтобы люди могли просто наслаждаться чем-то, не доставая свои телефоны", "Интересный факт: айсберги делают это раз в год, чтобы привлечь партнера", "Удивительно красиво, но и тревожно", "Клянусь, если апокалипсис когда-нибудь ударит по-настоящему, люди будут смотреть его через экраны, как показано здесь", — писали они.

Специалисты предполагают, что переворот мог произойти в аргентинском Национальном парке Лос-Гласьярес, знаменитом своими ледниками, покрывающими около 30% территории. Учащение таких событий вызывает обеспокоенность исследователей, поскольку оно может свидетельствовать о глобальных изменениях климата.

Недавно ученые зафиксировали еще один тревожный случай: от антарктического ледника Брант откололся гигантский айсберг площадью 380 квадратных километров – уже третий за последние четыре года. В среднем айсберги существуют около двух лет и могут переворачиваться несколько раз из-за неравномерного таяния.

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