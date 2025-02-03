Рідкісне явище: гігантський айсберг перекинувся на очах у туристів (відео)

На відео зафіксовано момент, коли покрита снігом вершина айсберга повільно занурюється у воду, тоді як прихована підводна частина підіймається і стає видимою.

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Група туристів в Аргентині стала очевидцями рідкісного природного явища. Величезний айсберг перекинувся просто перед їхніми очима. Камери зафіксували момент, коли масивна крижана брила почала обертатися у воді, демонструючи приховані процеси, що відбуваються в льодовиках. Про це повідомляє AccuWeather.

На кадрах видно, як засніжена верхівка айсберга поступово йде під воду, а раніше невидима підводна частина виходить на поверхню. Приголомшені туристи емоційно реагують на цей дивовижний момент. Вчені зазначають, що подібні явища відбуваються рідко і пов'язані зі зміною центру ваги айсберга після його відколу від льодовика.

Багато користувачів соцмереж були налякані й здивовані таким видовищем. Деякі з них почали жартувати в коментарях, а деякі хвилюватися за туристів.

"Хотілося б, щоб люди могли просто насолоджуватися чимось, не дістаючи свої телефони", "Цікавий факт: айсберги роблять це раз на рік, щоб привернути партнера", "Напрочуд гарно, але й тривожно", "Присягаюся, якщо апокаліпсис колись вдарить по-справжньому, люди дивитимуться його через екрани, як показано тут", — писали вони.

Фахівці припускають, що переворот міг статися в аргентинському Національному парку Лос-Гласьярес, знаменитому своїми льодовиками, що покривають близько 30% території. Почастішання таких подій викликає стурбованість дослідників, оскільки воно може свідчити про глобальні зміни клімату.

Нещодавно вчені зафіксували ще один тривожний випадок: від антарктичного льодовика Брант відколовся гігантський айсберг площею 380 квадратних кілометрів — уже третій за останні чотири роки. У середньому айсберги існують близько двох років і можуть перевертатися кілька разів через нерівномірне танення.

Раніше Фокус повідомляв, що безплатний круїз обійшовся чоловікові в 47 тисяч доларів. Майк Кемерон і його подруга Тамра Мастерман виграли морську прогулянку, за яку їм не треба було платити. Через кілька днів після початку подорожі чоловік відчув себе погано і звернувся за медичною допомогою, яка дорого обійшлася йому.

Також стало відомо, що туристка залишилася без спідньої білизни під час поїздки. Габбі Морган повідомила, що невідомі поцупили її холодильник із продуктами та алкогольними напоями, а також особисті речі. Унаслідок цього неприємного інциденту жінка зазнала збитків на суму понад 400 доларів.