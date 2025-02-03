Дом в дикой природе: 6 "самых одиноких людей в мире" рассказали о своей жизни (фото)

Некоторые люди предпочитают уединение в дикой природе, избегая городской суеты и ритма современной жизни, чтобы следовать своим убеждениям и обрести истинную независимость.

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В мире, где технологии захватывают все больше аспектов жизни, а социальные сети определяют общественное мнение, некоторые люди делают радикальный выбор – полностью отказаться от цивилизации. Отдаленные леса, пустынные острова и горные хижины стали их домом. Об этом пишет Daily Star.

Некоторые люди находят убежище в дикой природе, вдали от шумных городов и бесконечной суеты, следуя своим принципам и стремясь к подлинной свободе.

Жизнь в дикой природе

Крис МакКэндлесс, американский выпускник университета, отправился в 1992 году в дикую природу Аляски с минимальным запасом еды и винтовкой.

Мужчина отправился в дикую природу Аляски с минимальным запасом еды и винтовкой Фото: Daily Star

Мужчина прожил несколько месяцев в заброшенном автобусе, охотился и питался растениями. Однако на обратном пути его остановила затопленная река, и молодой человек трагически погиб от голода. История Криса легла в основу фильма "В диких условиях".

Отшельник с острова Скай

Бывший британский солдат Том Леппард, известный как "человек-леопард" из-за татуировок, покинул общество и 20 лет прожил в хижине без электричества и мебели.

"Человек-леопард" из-за татуировок, покинул общество и 20 лет прожил в хижине без электричества и мебели Фото: DS

Раз в неделю мужчина отправлялся за продуктами, но одиночества не чувствовал. В 2008 году возраст вынудил его переселиться в деревню, а в 2016 году он скончался.

Монах на вершине мира

Грузинский священник Максим Кавтарадзе более 20 лет жил на вершине узкого скального столба высотой 40 метров.

Максим Кавтарадзе более 20 лет жил на вершине узкого скального столба Фото: Daily Star

Домом мужчины была крошечная хижина, а припасы он поднимал на веревке. Однако с годами и наплывом туристов он спустился в монастырь.

Выжившая в сибирской тайге

Агафья Лыкова – последний член старообрядческой семьи, бежавшей от сталинских репрессий в глухие горы Сибири.

Женщина бежала с семьей от сталинских репрессий в глухие горы Сибири Фото: YouTube

Уже более 40 лет женщина живет в деревянной избушке в 150 милях от ближайшего поселения, выращивая зерно и разводя скот.

Робинзон с итальянского острова

Итальянец Мауро Моранди, отправившийся искать новую жизнь в океане, оказался на острове Буделли и решил остаться там на 32 года.

Мужчина оказался на острове Буделли и решил остаться там на 32 года Фото: Daily Star

Мужчина жил без телевизора и радио, питаясь продуктами с материка. Однако в итоге его вынудили покинуть остров, ставший национальным парком.

Современная женщина-хоббит

Бывшая выпускница Оксфорда Эмма Орбах решила отказаться от благ цивилизации и с 1999 года живет в построенной ею круглой хижине в Уэльсе. Женщина не использует электричество и воду, а питается собственноручно выращенными продуктами.

Эмма Орбах решила отказаться от благ цивилизации и с 1999 года живет в построенной ею круглой хижине Фото: Daily Star

Издание отмечает, что эти истории – не просто примеры отказа от современного мира. Они показывают, что желание уединения и гармонии с природой до сих пор живет в людях, несмотря на стремительное развитие цивилизации.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина, который не спал с 1963 года, сделал грустное признание. Фермер Тхай Нгок не может уснуть уже более 60 лет. Мужчина утверждает, что ни медицинские препараты, ни консультации врачей не помогли ему вернуться к нормальному сну.

Также стало известно, что 111-летняя женщина поделилась своим секретом. Анджелина Торрес Вальбона подчеркнула, что никогда серьезно не болела и просто наслаждается каждым днем. По ее словам, у нее есть утренний ритуал, который она соблюдает каждый день.