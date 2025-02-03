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МирФан

Дом в дикой природе: 6 "самых одиноких людей в мире" рассказали о своей жизни (фото)

Жизнь вдали от цивилизации, жизнь в дикой природе, 6 самых одиноких людей в мире, вдали от города, городская суета, монах в горах, сбежала в Сибирь, женщина хоббит
Фото: Art-Sheep | Иллюстративное фото

Некоторые люди предпочитают уединение в дикой природе, избегая городской суеты и ритма современной жизни, чтобы следовать своим убеждениям и обрести истинную независимость.

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В мире, где технологии захватывают все больше аспектов жизни, а социальные сети определяют общественное мнение, некоторые люди делают радикальный выбор – полностью отказаться от цивилизации. Отдаленные леса, пустынные острова и горные хижины стали их домом. Об этом пишет Daily Star.

Некоторые люди находят убежище в дикой природе, вдали от шумных городов и бесконечной суеты, следуя своим принципам и стремясь к подлинной свободе.

Жизнь в дикой природе

Крис МакКэндлесс, американский выпускник университета, отправился в 1992 году в дикую природу Аляски с минимальным запасом еды и винтовкой.

Жизнь вдали от цивилизации, жизнь в дикой природе, 6 самых одиноких людей в мире, вдали от города, городская суета, монах в горах, сбежала в Сибирь, женщина хоббит, жизнь на острове, современный робинзон, жил в автобусе Fullscreen
Мужчина отправился в дикую природу Аляски с минимальным запасом еды и винтовкой
Фото: Daily Star

Мужчина прожил несколько месяцев в заброшенном автобусе, охотился и питался растениями. Однако на обратном пути его остановила затопленная река, и молодой человек трагически погиб от голода. История Криса легла в основу фильма "В диких условиях".

Отшельник с острова Скай

Бывший британский солдат Том Леппард, известный как "человек-леопард" из-за татуировок, покинул общество и 20 лет прожил в хижине без электричества и мебели.

Жизнь вдали от цивилизации, жизнь в дикой природе, 6 самых одиноких людей в мире, вдали от города, городская суета, монах в горах, сбежала в Сибирь, женщина хоббит, жизнь на острове, человек леопард Fullscreen
"Человек-леопард" из-за татуировок, покинул общество и 20 лет прожил в хижине без электричества и мебели
Фото: DS

Раз в неделю мужчина отправлялся за продуктами, но одиночества не чувствовал. В 2008 году возраст вынудил его переселиться в деревню, а в 2016 году он скончался.

Монах на вершине мира

Грузинский священник Максим Кавтарадзе более 20 лет жил на вершине узкого скального столба высотой 40 метров.

Жизнь вдали от цивилизации, жизнь в дикой природе, 6 самых одиноких людей в мире, вдали от города, городская суета, монах в горах, сбежала в Сибирь, женщина хоббит, жизнь на острове, современный робинзон, жил в автобусе Fullscreen
Максим Кавтарадзе более 20 лет жил на вершине узкого скального столба
Фото: Daily Star

Домом мужчины была крошечная хижина, а припасы он поднимал на веревке. Однако с годами и наплывом туристов он спустился в монастырь.

Выжившая в сибирской тайге

Агафья Лыкова – последний член старообрядческой семьи, бежавшей от сталинских репрессий в глухие горы Сибири.

Жизнь вдали от цивилизации, жизнь в дикой природе, 6 самых одиноких людей в мире, вдали от города, городская суета, монах в горах, сбежала в Сибирь, женщина хоббит, жизнь на острове, современный робинзон, жил в автобусе Fullscreen
Женщина бежала с семьей от сталинских репрессий в глухие горы Сибири
Фото: YouTube

Уже более 40 лет женщина живет в деревянной избушке в 150 милях от ближайшего поселения, выращивая зерно и разводя скот.

Робинзон с итальянского острова

Итальянец Мауро Моранди, отправившийся искать новую жизнь в океане, оказался на острове Буделли и решил остаться там на 32 года.

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Мужчина оказался на острове Буделли и решил остаться там на 32 года
Фото: Daily Star

Мужчина жил без телевизора и радио, питаясь продуктами с материка. Однако в итоге его вынудили покинуть остров, ставший национальным парком.

Современная женщина-хоббит

Бывшая выпускница Оксфорда Эмма Орбах решила отказаться от благ цивилизации и с 1999 года живет в построенной ею круглой хижине в Уэльсе. Женщина не использует электричество и воду, а питается собственноручно выращенными продуктами.

Жизнь вдали от цивилизации, жизнь в дикой природе, 6 самых одиноких людей в мире, вдали от города, городская суета, монах в горах, сбежала в Сибирь, женщина хоббит Fullscreen
Эмма Орбах решила отказаться от благ цивилизации и с 1999 года живет в построенной ею круглой хижине
Фото: Daily Star

Издание отмечает, что эти истории – не просто примеры отказа от современного мира. Они показывают, что желание уединения и гармонии с природой до сих пор живет в людях, несмотря на стремительное развитие цивилизации.

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