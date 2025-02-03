Дом в дикой природе: 6 "самых одиноких людей в мире" рассказали о своей жизни (фото)
Некоторые люди предпочитают уединение в дикой природе, избегая городской суеты и ритма современной жизни, чтобы следовать своим убеждениям и обрести истинную независимость.
В мире, где технологии захватывают все больше аспектов жизни, а социальные сети определяют общественное мнение, некоторые люди делают радикальный выбор – полностью отказаться от цивилизации. Отдаленные леса, пустынные острова и горные хижины стали их домом. Об этом пишет Daily Star.
Некоторые люди находят убежище в дикой природе, вдали от шумных городов и бесконечной суеты, следуя своим принципам и стремясь к подлинной свободе.
Жизнь в дикой природе
Крис МакКэндлесс, американский выпускник университета, отправился в 1992 году в дикую природу Аляски с минимальным запасом еды и винтовкой.
Мужчина прожил несколько месяцев в заброшенном автобусе, охотился и питался растениями. Однако на обратном пути его остановила затопленная река, и молодой человек трагически погиб от голода. История Криса легла в основу фильма "В диких условиях".
Отшельник с острова Скай
Бывший британский солдат Том Леппард, известный как "человек-леопард" из-за татуировок, покинул общество и 20 лет прожил в хижине без электричества и мебели.
Раз в неделю мужчина отправлялся за продуктами, но одиночества не чувствовал. В 2008 году возраст вынудил его переселиться в деревню, а в 2016 году он скончался.
Монах на вершине мира
Грузинский священник Максим Кавтарадзе более 20 лет жил на вершине узкого скального столба высотой 40 метров.
Домом мужчины была крошечная хижина, а припасы он поднимал на веревке. Однако с годами и наплывом туристов он спустился в монастырь.
Выжившая в сибирской тайге
Агафья Лыкова – последний член старообрядческой семьи, бежавшей от сталинских репрессий в глухие горы Сибири.
Уже более 40 лет женщина живет в деревянной избушке в 150 милях от ближайшего поселения, выращивая зерно и разводя скот.
Робинзон с итальянского острова
Итальянец Мауро Моранди, отправившийся искать новую жизнь в океане, оказался на острове Буделли и решил остаться там на 32 года.
Мужчина жил без телевизора и радио, питаясь продуктами с материка. Однако в итоге его вынудили покинуть остров, ставший национальным парком.
Современная женщина-хоббит
Бывшая выпускница Оксфорда Эмма Орбах решила отказаться от благ цивилизации и с 1999 года живет в построенной ею круглой хижине в Уэльсе. Женщина не использует электричество и воду, а питается собственноручно выращенными продуктами.
Издание отмечает, что эти истории – не просто примеры отказа от современного мира. Они показывают, что желание уединения и гармонии с природой до сих пор живет в людях, несмотря на стремительное развитие цивилизации.
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