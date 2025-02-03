Дім у дикій природі: 6 "найсамотніших людей у світі" розповіли про своє життя (фото)

Деякі люди віддають перевагу усамітненню в дикій природі, уникаючи міської метушні та ритму сучасного життя, щоб слідувати своїм переконанням і здобути справжню незалежність.

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У світі, де технології захоплюють дедалі більше аспектів життя, а соціальні мережі визначають громадську думку, деякі люди роблять радикальний вибір — повністю відмовитися від цивілізації. Віддалені ліси, пустельні острови та гірські хатини стали їхньою домівкою. Про це пише Daily Star.

Деякі люди знаходять притулок у дикій природі, якомога далі від галасливих міст і нескінченної метушні, дотримуючись своїх принципів і прагнучи справжньої свободи.

Життя в дикій природі

Кріс МакКендлесс, американський випускник університету, вирушив 1992 року в дику природу Аляски з мінімальним запасом їжі та гвинтівкою.

Чоловік вирушив у дику природу Аляски з мінімальним запасом їжі та гвинтівкою Фото: Daily Star

Чоловік прожив кілька місяців у покинутому автобусі, полював і харчувався рослинами. Однак на зворотному шляху його зупинила затоплена річка, і молодий чоловік трагічно загинув від голоду. Історія Кріса лягла в основу фільму "У диких умовах".

Відлюдник з острова Скай

Колишній британський солдат Том Леппард, відомий як "людина-леопард" через татуювання, покинув суспільство і 20 років прожив у хатині без електрики та меблів.

"Людина-леопард" через татуювання покинула суспільство і 20 років прожила в хатині без електрики та меблів Фото: DS

Раз на тиждень чоловік вирушав за продуктами, але самотності не відчував. У 2008 році вік змусив його переселитися в село, а у 2016 році він помер.

Чернець на вершині світу

Грузинський священник Максим Кавтарадзе понад 20 років жив на вершині вузького скельного стовпа заввишки 40 метрів.

Максим Кавтарадзе понад 20 років жив на вершині вузького скельного стовпа Фото: Daily Star

Будинком чоловіка була крихітна хатина, а припаси він підіймав на мотузці. Проте з роками та напливом туристів він спустився в монастир.

Та, що вижила в сибірській тайзі

Агафія Ликова — останній член старообрядницької сім'ї, яка втекла від сталінських репресій у глухі гори Сибіру.

Жінка втекла з родиною від сталінських репресій у глухі гори Сибіру Фото: YouTube

Уже понад 40 років жінка живе в дерев'яній хатинці за 150 миль від найближчого поселення, вирощуючи зерно і розводячи худобу.

Робінзон з італійського острова

Італієць Мауро Моранді, який вирушив шукати нове життя в океані, опинився на острові Буделлі й вирішив залишитися там на 32 роки.

Чоловік опинився на острові Буделлі і вирішив залишитися там на 32 роки Фото: Daily Star

Чоловік жив без телевізора і радіо, харчуючись продуктами з материка. Однак у підсумку його змусили покинути острів, який став національним парком.

Сучасна жінка-хоббіт

Колишня випускниця Оксфорда Емма Орбах вирішила відмовитися від благ цивілізації й з 1999 року живе в побудованій нею круглій хатині в Уельсі. Жінка не використовує електрику і воду, а харчується власноруч вирощеними продуктами.

Емма Орбах вирішила відмовитися від благ цивілізації і з 1999 року живе в побудованій нею круглій хатині Фото: Daily Star

Видання зазначає, що ці історії — не просто приклади відмови від сучасного світу. Вони показують, що бажання усамітнення та гармонії з природою досі живе в людях, попри стрімкий розвиток цивілізації.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік, який не спав з 1963 року, зробив сумне зізнання. Фермер Тхай Нгок не може заснути вже понад 60 років. Чоловік стверджує, що ні медичні препарати, ні консультації лікарів не допомогли йому повернутися до нормального сну.

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